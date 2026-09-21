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Profis kicken mit Kids

Zweite Schulwoche, erstes Fußball-Highlight

Tirol
21.09.2026 18:00
Wacker-Spieler Alexander Joppich beim Autogrammkarten verteilen.
Wacker-Spieler Alexander Joppich beim Autogrammkarten verteilen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Nicole Sehabi
Von Nicole Sehabi

Profis hautnah erleben, mit ihnen trainieren und sogar gemeinsam spielen: Für die Schülerinnen und Schüler in Mieming wird dieser Traum Wirklichkeit. Das Hotel Alpenresort Schwarz und der FC Wacker Innsbruck haben 150 Schüler auf einen besonderen Fußballtag eingeladen.

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Luis Gstrein (links) und Christopher Weinzierl mit Kids im Mannschaftsbus.
Luis Gstrein (links) und Christopher Weinzierl mit Kids im Mannschaftsbus.(Bild: Christof Birbaumer)

Das neue Schuljahr hätte für die Schülerinnen und Schüler in Mieming kaum besser beginnen können: Rund 150 Kinder durften bereits in der zweiten Schulwoche den FC Wacker Innsbruck beim öffentlichen Training am Sportplatz Mieming erleben. „Das ist richtig lässig. Wir sind gemütlich zum Fußballplatz spaziert und jetzt freue ich mich schon darauf, wenn wir mit ihnen spielen dürfen“, sagte der Schüler Jakob Holzeis begeistert.

Stolz hielt er dabei seinen von Janik Schuster signierten Fußballschuh in der Hand – Mieminger Shootingstar, der aktuell beim FC Brentford in der Premier League kickt. Auch die anderen Schülerinnen und Schüler nutzten die Chance und sicherten sich die ersten Autogramme schon zu Beginn.

Katharina Pirktl und Christian Auer vom Alpenresort Schwarz haben für die Kids eine gesunde ...
Katharina Pirktl und Christian Auer vom Alpenresort Schwarz haben für die Kids eine gesunde Jause mitgebracht.(Bild: Christof Birbaumer)
Die Kinder hatten großen Spaß daran, gemeinsam mit den Profis zu lernen und zu spielen.
Die Kinder hatten großen Spaß daran, gemeinsam mit den Profis zu lernen und zu spielen.(Bild: Christof Birbaumer)
Aber auch für die Profis war der besondere Besuch ein Highlight.
Aber auch für die Profis war der besondere Besuch ein Highlight.(Bild: Christof Birbaumer)

Das Motto: „Schwarz trifft Schwarz-Grün“ in Mieming
Aus dieser Wacker-Leidenschaft war auch die Idee „Schwarz trifft Schwarz-Grün“ entstanden. Ein langjähriger Mitarbeiter des Hotels Alpenresort Schwarz, Christian Auer, sei seit seiner Kindheit ein Wacker-Fan. Mit seinen Geschichten und seiner Begeisterung habe er es geschafft, das gesamte Hotel mit dem Wacker-Fieber anzustecken, erzählte Geschäftsleiterin Katharina Pirktl – „wir lieben Tradition und der FC Wacker ist ein Traditionsverein.

Für uns ist es selbstverständlich, ihn zu unterstützen. Gleichzeitig wollten wir den Kindern die Möglichkeit geben, ihren Idolen so nah wie möglich zu kommen und ihnen zu zeigen, wie viel Freude Sport machen kann“.

Zum ersten Mal in diesem Ausmaß lud das Hotel Alpenresort Schwarz den Fußballverein, die beiden Volksschulen und die Mittelschule nach Mieming ein. Dabei sah Pirktl auch für das Hotel selbst einen Mehrwert in der Zusammenarbeit mit dem FC Wacker: „Leistungssport bedeutet sehr viel Übung sowie eine gewisse Haltung. Und ich glaube, dass es genau darum geht: voneinander zu lernen – Disziplin, Einsatz und gegenseitige Rücksichtnahme.“

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Wir wollten den Kindern die Möglichkeit geben, ihren Idolen so nah wie möglich zu kommen und ihnen zu zeigen, wie viel Freude Sport machen kann.

Katharina Pirktl, GF Hotel Alpenresort Schwarz

150 Schülerinnen und Schüler konnten am Montag den Profis beim Training zusehen.
150 Schülerinnen und Schüler konnten am Montag den Profis beim Training zusehen.(Bild: Christof Birbaumer)
Später wurde dann an ihrer Technik gefeilt.
Später wurde dann an ihrer Technik gefeilt.(Bild: Christof Birbaumer)
Im Mittelpunkt stand aber immer der Spaß am Sport.
Im Mittelpunkt stand aber immer der Spaß am Sport.(Bild: Christof Birbaumer)
Am Ende spielten die Kinder gegen die Wacker-Spieler. Sie mussten sie sich gegen 150 Schüler ...
Am Ende spielten die Kinder gegen die Wacker-Spieler. Sie mussten sie sich gegen 150 Schüler durchsetzen.(Bild: Christof Birbaumer)

Am besten lernt es sich aber, wenn dabei der Spaß nicht zu kurz kommt. Nach den Einblicken in den Trainingsalltag der Profis durften die Schülerinnen und Schüler selbst ans Leder und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Für Wacker-Trainer Sebastian Siller war der direkte Kontakt zu den Kleinen besonders wichtig. Er selbst hat zwei Kinder und weiß somit bestens, welche Bedeutung Vorbilder für den Nachwuchs haben: „Ich glaube, es ist auch der Auftrag von uns Sportlern, den Kindern diese Begeisterung am Sport weiterzugeben.“

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Das Lächeln bei den Spielern und bei den Kindern zeigt eindrucksvoll, dass es Spaß macht. 

Lukas Grether, Geschäftsführer International von LAFC

Aber auch für die Kicker selbst war der Besuch etwas Besonderes. „Wir geben immer unser Bestes und wenn dann noch Kinder zuschauen, geben wir erst recht Vollgas“, strahlte Christopher Weinzierl. Und Lukas Grether, GF International bei LAFC, fügte hinzu: „Das Lächeln bei den Spielern und bei den Kindern zeigt eindrucksvoll, dass es Spaß macht. Und das bringt auch eine gewisse Lockerheit mit sich, die in einer Trainingswoche natürlich wichtig ist.“

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Für die Kinder gab es am Ende noch ein Highlight: Ein Spiel gegen die Profis. Wer gegen wen spielte, war dabei nebensächlich – der Spaß stand im Vordergrund. Den krönenden Abschluss bildete die Fahrt mit dem Mannschaftsbus zurück zur Schule.

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