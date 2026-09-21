Zweite Schulwoche, erstes Fußball-Highlight

Profis hautnah erleben, mit ihnen trainieren und sogar gemeinsam spielen: Für die Schülerinnen und Schüler in Mieming wird dieser Traum Wirklichkeit. Das Hotel Alpenresort Schwarz und der FC Wacker Innsbruck haben 150 Schüler auf einen besonderen Fußballtag eingeladen.
Das neue Schuljahr hätte für die Schülerinnen und Schüler in Mieming kaum besser beginnen können: Rund 150 Kinder durften bereits in der zweiten Schulwoche den FC Wacker Innsbruck beim öffentlichen Training am Sportplatz Mieming erleben. „Das ist richtig lässig. Wir sind gemütlich zum Fußballplatz spaziert und jetzt freue ich mich schon darauf, wenn wir mit ihnen spielen dürfen“, sagte der Schüler Jakob Holzeis begeistert.
Stolz hielt er dabei seinen von Janik Schuster signierten Fußballschuh in der Hand – Mieminger Shootingstar, der aktuell beim FC Brentford in der Premier League kickt. Auch die anderen Schülerinnen und Schüler nutzten die Chance und sicherten sich die ersten Autogramme schon zu Beginn.
Das Motto: „Schwarz trifft Schwarz-Grün“ in Mieming
Aus dieser Wacker-Leidenschaft war auch die Idee „Schwarz trifft Schwarz-Grün“ entstanden. Ein langjähriger Mitarbeiter des Hotels Alpenresort Schwarz, Christian Auer, sei seit seiner Kindheit ein Wacker-Fan. Mit seinen Geschichten und seiner Begeisterung habe er es geschafft, das gesamte Hotel mit dem Wacker-Fieber anzustecken, erzählte Geschäftsleiterin Katharina Pirktl – „wir lieben Tradition und der FC Wacker ist ein Traditionsverein.
Für uns ist es selbstverständlich, ihn zu unterstützen. Gleichzeitig wollten wir den Kindern die Möglichkeit geben, ihren Idolen so nah wie möglich zu kommen und ihnen zu zeigen, wie viel Freude Sport machen kann“.
Zum ersten Mal in diesem Ausmaß lud das Hotel Alpenresort Schwarz den Fußballverein, die beiden Volksschulen und die Mittelschule nach Mieming ein. Dabei sah Pirktl auch für das Hotel selbst einen Mehrwert in der Zusammenarbeit mit dem FC Wacker: „Leistungssport bedeutet sehr viel Übung sowie eine gewisse Haltung. Und ich glaube, dass es genau darum geht: voneinander zu lernen – Disziplin, Einsatz und gegenseitige Rücksichtnahme.“
Wir wollten den Kindern die Möglichkeit geben, ihren Idolen so nah wie möglich zu kommen und ihnen zu zeigen, wie viel Freude Sport machen kann.
Katharina Pirktl, GF Hotel Alpenresort Schwarz
Am besten lernt es sich aber, wenn dabei der Spaß nicht zu kurz kommt. Nach den Einblicken in den Trainingsalltag der Profis durften die Schülerinnen und Schüler selbst ans Leder und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.
Für Wacker-Trainer Sebastian Siller war der direkte Kontakt zu den Kleinen besonders wichtig. Er selbst hat zwei Kinder und weiß somit bestens, welche Bedeutung Vorbilder für den Nachwuchs haben: „Ich glaube, es ist auch der Auftrag von uns Sportlern, den Kindern diese Begeisterung am Sport weiterzugeben.“
Das Lächeln bei den Spielern und bei den Kindern zeigt eindrucksvoll, dass es Spaß macht.
Lukas Grether, Geschäftsführer International von LAFC
Aber auch für die Kicker selbst war der Besuch etwas Besonderes. „Wir geben immer unser Bestes und wenn dann noch Kinder zuschauen, geben wir erst recht Vollgas“, strahlte Christopher Weinzierl. Und Lukas Grether, GF International bei LAFC, fügte hinzu: „Das Lächeln bei den Spielern und bei den Kindern zeigt eindrucksvoll, dass es Spaß macht. Und das bringt auch eine gewisse Lockerheit mit sich, die in einer Trainingswoche natürlich wichtig ist.“
Für die Kinder gab es am Ende noch ein Highlight: Ein Spiel gegen die Profis. Wer gegen wen spielte, war dabei nebensächlich – der Spaß stand im Vordergrund. Den krönenden Abschluss bildete die Fahrt mit dem Mannschaftsbus zurück zur Schule.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.