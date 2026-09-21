Zweite Schulwoche, erstes Fußball-Highlight

Aber auch für die Kicker selbst war der Besuch etwas Besonderes. „Wir geben immer unser Bestes und wenn dann noch Kinder zuschauen, geben wir erst recht Vollgas“, strahlte Christopher Weinzierl. Und Lukas Grether, GF International bei LAFC, fügte hinzu: „Das Lächeln bei den Spielern und bei den Kindern zeigt eindrucksvoll, dass es Spaß macht. Und das bringt auch eine gewisse Lockerheit mit sich, die in einer Trainingswoche natürlich wichtig ist.“