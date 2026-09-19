„Gemma Wacker schaugn“ ist wieder richtig angesagt

In kürzester Zeit waren am Freitag die letzten der 16.125 Karten für das Westderby am 16. Oktober gegen Austria Salzburg weg. Heute bei Sturm II (15.30) wollen die Innsbrucker trotz einiger Ausfälle wieder voll da sein und am liebsten vor der Länderspielpause noch einen Sieg holen.
Das Tivoli-Stadion war viele Jahre nicht voll. Zum letzten Mal schaffte es Wacker im Jahr 2010, den Innsbrucker Fußball-Tempel auszuverkaufen. Doch seit Juli 2025 ist der Bann gebrochen: Im Cup-Hit gegen Rapid war das Tivoli bis auf den letzten Platz gefüllt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.