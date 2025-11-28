Was wir bisher wissen: Fakten zum Fall Stefanie

Es ist ein spektakulärer Fall, wie es ihn in der Steiermark seit Jahrzehnten nicht mehr gab und über den Medien in ganz Europa berichten: Seit Sonntagvormittag fehlt von der 32-jährigen Grazerin Stefanie P. jede Spur. Unter dringendem Verdacht, mit dem Verschwinden der Influencerin zu tun zu haben, steht ihr 31 Jahre alter Ex-Freund.