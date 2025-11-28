Was wir bisher wissen: Fakten zum Fall Stefanie

Der Vermissten-Krimi um steirische Influencerin Stefanie P. (32) sorgt europaweit für Schlagzeilen. Der tatverdächtige Ex-Freund wurde am Freitag nach Graz ausgeliefert, nun laufen die Einvernahmen. Das Model selbst schrieb einer Freundin von einem „Creep im Stiegenlaus“. Was wir bisher wissen.
Es ist ein spektakulärer Fall, wie es ihn in der Steiermark seit Jahrzehnten nicht mehr gab und über den Medien in ganz Europa berichten: Seit Sonntagvormittag fehlt von der 32-jährigen Grazerin Stefanie P. jede Spur. Unter dringendem Verdacht, mit dem Verschwinden der Influencerin zu tun zu haben, steht ihr 31 Jahre alter Ex-Freund.
Die „Krone“ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Vermissten-Krimi – unter anderem, ob sie noch am Leben sein könnte und was alles unternommen wird, um Stefanie P. zu finden:
