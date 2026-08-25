Claudia Schiffer feiert 56. Geburtstag im Bikini

Einmal Topmodel, immer Topmodel! Das beweisen die Fotos, die Claudia Schiffer jetzt zu ihrem 56. Geburtstag auf Instagram veröffentlichte. Im Bikini macht die Schönheit nämlich einfach eine tolle Figur!
Es ist schon eine liebgewonnene Tradition: Jedes Jahr zum Geburtstag überrascht Claudia Schiffer ihre Fans mit einem neuen Bikinifoto. Und jedes Jahr aufs Neue bringt sie ihre Instagram-Anhänger damit zum Staunen.
Foto aus den 90ern?
Denn seit Schiffers Anfängen auf dem Laufsteg scheint das Topmodel um kein Jahr gealtert zu sein. Und macht Schiffer mit ihren Pool-Fotos aus dem Griechenland-Urlaub, die sie schlicht mit „Dankbar für ein weiteres Jahr auf der Reise um die Sonne“ kommentierte, regelrecht sprachlos.
Mit diesen Bikini-Fotos machte Claudia Schiffer ihren Fans zum 56. Geburtstag ein Geschenk:
„Oh mein Gott, man kann nicht sagen, ob das Foto in den 90ern oder heute aufgenommen wurde“, jubelte ein Fan sogleich. „Die schönste Frau aller Zeiten“, fügte ein weiterer hinzu. Und noch einer meinte: „Happy Birthday, du bleibst für immer eine Ikone.“
Gute Gene an Tochter Clementine weitergegeben
Dass Claudia Schiffer ihre guten Gene auch an ihre Tochter weitergegeben hat, davon konnten sich die Fans übrigens gerade auf dem Instagram-Account von Clementine Vaughn überzeugen.
Klicken Sie sich hier durch die Fotogalerie von Claudia Schiffers Tochter:
Die 21-Jährige teilte nämlich wie ihre berühmte Mama eine Reihe von Urlaubsfotos mit ihren Freundinnen und begeisterte mit heißen Kurven und einem echten Topmodel-Look. Kein Wunder, dass sich Clementine schön langsam zum echten Social-Media-Star mausert.
Claudia Schiffer ist seit 2002 mit dem Regisseur Matthew Vaughn verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder – neben Clementine auch Tochter Cosima und Sohn Caspar.
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