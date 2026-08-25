Claudia Schiffer feiert 56. Geburtstag im Bikini

Foto aus den 90ern?

Denn seit Schiffers Anfängen auf dem Laufsteg scheint das Topmodel um kein Jahr gealtert zu sein. Und macht Schiffer mit ihren Pool-Fotos aus dem Griechenland-Urlaub, die sie schlicht mit „Dankbar für ein weiteres Jahr auf der Reise um die Sonne“ kommentierte, regelrecht sprachlos.