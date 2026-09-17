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US-Migrationspolitik

Trump zieht Top-Personalie zu ICE-Behörde zurück

Außenpolitik
17.09.2026 23:06
Die ICE-Behörde wurde zum Symbol der aggressiven Migrationspolitik von Donald Trumps zweiter ...
Die ICE-Behörde wurde zum Symbol der aggressiven Migrationspolitik von Donald Trumps zweiter Amtszeit, die im Jänner 2025 begonnen hatte.(Bild: Krone-Collage/AFP/MICHAEL M. SANTIAGO, AFP/SAUL LOEB)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Es ist ein Rückschlag für Donald Trump. Der US-Präsident wollte einen neuen Leiter für die umstrittene Migrationsbehörde ICE, die für ihre Razzien berüchtigt ist. Doch dazu wird es wohl vorerst nicht kommen ...

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Das Weiße Haus gab am Donnerstag auf seiner Webseite bekannt, dass die bereits an die Parlamentskammer Senat eingereichte Nominierung zurückgezogen worden sei. Gründe wurden nicht genannt. Eigentlich wollte Trump, dass der ehemalige Staatspolizist Lance Schroyer aus dem Bundesstaat Oklahoma neuer Leiter wird.

Leitung bleibt unbesetzt
Laut US-Medien zeichnete sich im Senat ab, dass das Verfahren zur Personalie zäh verlaufen würde. Mit der Rücknahme des Personalvorschlags bleibt die Leitung einer der zentralen Behörden in Trumps zweiter Amtszeit weiter unbesetzt. 

Medien: Keine große Erfahrung
US-Medien berichteten, dass Schroyer keine langjährige Erfahrung im Bereich Einwanderung vorweise. Trump hatte ihn bei seiner Nominierung im Juni einen Patrioten genannt. Laut Medien steht Schroyer dem Heimatschutzminister Markwayne Mullin nahe, der früher Senator in Oklahoma war. Schroyer ist ehemaliger Marineinfanterist. Der Posten wurde frei, nachdem der Rücktritt des kommissarischen Direktors Todd Lyons bekanntgeworden war.

Trumps aggressive Migrationspolitik
Die ICE-Behörde wurde zum Symbol der aggressiven Migrationspolitik von Trumps zweiter Amtszeit, die im Jänner 2025 begonnen hatte. Die Behörde verantwortete umstrittene Razzien gegen Migranten in demokratisch regierten Städten. Die Beamten waren dabei zum Teil vermummt. Das Vorgehen hatte in den USA eine große Protestwelle ausgelöst.

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Richtig heftig wurde der Gegenwind für Trump, als im Jänner in Minneapolis zwei US-Bürger durch Schüsse von Bundesbeamten verschiedener Behörden bei solchen Einsätzen starben.

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