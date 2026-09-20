Kate Beckinsale versetzt ihre Fans in große Sorge

Beckinsale teilt BBC-Artikel

Und nun zwei Abschieds-Nachrichten, die Beckinsale bislang nicht weiter kommentiert hat. Und noch ein Detail gibt Anlass zur Sorge: In ihrer Biografie ganz oben verlinkte die Schauspielerin einen BBC-Artikel. Darin wird der Tod von Moderatorin Caroline Flack thematisiert. Sie nahm sich 2020 das Leben, nachdem sie massiver öffentlicher Kritik und Anfeindungen im Netz ausgesetzt war.