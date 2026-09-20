Kate Beckinsale versetzt ihre Fans in große Sorge

Große Sorge um Schauspielerin Kate Beckinsale: Die „Underworld“-Darstellerin veröffentlichte am Wochenende auf ihrem Instagram-Profil gleich zwei besorgniserregende Botschaften.
In einer der Nachrichten, die Beckinsale in ihrer Instagram-Story veröffentlicht hatte, stand auf schwarzem Untergrund lediglich ein Wort geschrieben: „Bye.“ Also „Auf Wiedersehen.“ Über einem Bild eines Regenbogens stand geschrieben: „Congratulations you win I give up“ – „Glückwunsch, ihr habt gewonnen, ich gebe auf.“
Tod der Mutter setzte Beckinsale zu
Auch wenn die Nachrichten besorgniserregend wirken, ganz überraschend kommen sie nicht. Schon seit Jahren kämpft die Schauspielerin gegen Hass im Netz, wurde in der Vergangenheit immer wieder für ihr Aussehen Zielscheibe von Attacken. Sie sei zu dünn, monierten Internet-Trolle und spekulierten über mögliche Beauty-OPs der 53-Jährigen.
Mehrfach sprach Beckinsale darüber, wie sehr diese ständigen Anfeindungen an ihr nagten, wehrte sich und gab eine Erklärung für ihre immer dünner werdende Silhouette. Denn 2025 musste die Schauspielerin einen schweren Verlust erleiden: den Tod ihrer geliebten Mutter.
Jahrelang im Netz angefeindet
Es sei „ein Anzeichen von Trauer“, dass sie so viel an Gewicht verloren habe, erläuterte Beckinsale ein ums andere Mal. Vergeblich.
Außerdem leidet Beckinsale seit Jahren am Mastzellaktivierungssyndrom. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung, bei dem der Körper übermäßig stark auf eigentlich harmlose Reise reagieren kann. Doch auch dieses Leiden ließ viele Hater kalt.
Vor wenigen Wochen zog Beckinsale schließlich die Konsequenz, löschte alle Beiträge auf ihrem Instagram-Profil.
Beckinsale teilt BBC-Artikel
Und nun zwei Abschieds-Nachrichten, die Beckinsale bislang nicht weiter kommentiert hat. Und noch ein Detail gibt Anlass zur Sorge: In ihrer Biografie ganz oben verlinkte die Schauspielerin einen BBC-Artikel. Darin wird der Tod von Moderatorin Caroline Flack thematisiert. Sie nahm sich 2020 das Leben, nachdem sie massiver öffentlicher Kritik und Anfeindungen im Netz ausgesetzt war.
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