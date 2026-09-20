Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alarmierende Postings

Kate Beckinsale versetzt ihre Fans in große Sorge

Society International
20.09.2026 17:47
Fans sorgen sich um Kate Beckinsale: Die Schauspielerin veröffentlichte auf Instagram jetzt zwei ...
Fans sorgen sich um Kate Beckinsale: Die Schauspielerin veröffentlichte auf Instagram jetzt zwei Abschieds-Postings.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/JC Olivera)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Große Sorge um Schauspielerin Kate Beckinsale: Die „Underworld“-Darstellerin veröffentlichte am Wochenende auf ihrem Instagram-Profil gleich zwei besorgniserregende Botschaften. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In einer der Nachrichten, die Beckinsale in ihrer Instagram-Story veröffentlicht hatte, stand auf schwarzem Untergrund lediglich ein Wort geschrieben: „Bye.“ Also „Auf Wiedersehen.“ Über einem Bild eines Regenbogens stand geschrieben: „Congratulations you win I give up“ – „Glückwunsch, ihr habt gewonnen, ich gebe auf.“

Tod der Mutter setzte Beckinsale zu
Auch wenn die Nachrichten besorgniserregend wirken, ganz überraschend kommen sie nicht. Schon seit Jahren kämpft die Schauspielerin gegen Hass im Netz, wurde in der Vergangenheit immer wieder für ihr Aussehen Zielscheibe von Attacken. Sie sei zu dünn, monierten Internet-Trolle und spekulierten über mögliche Beauty-OPs der 53-Jährigen.

Kate Beckinsale wurde wegen ihres Gewichts ständig zum Ziel von Attacken von Internet-Trollen.
Kate Beckinsale wurde wegen ihres Gewichts ständig zum Ziel von Attacken von Internet-Trollen.(Bild: AP/Willy Sanjuan)

Mehrfach sprach Beckinsale darüber, wie sehr diese ständigen Anfeindungen an ihr nagten, wehrte sich und gab eine Erklärung für ihre immer dünner werdende Silhouette. Denn 2025 musste die Schauspielerin einen schweren Verlust erleiden: den Tod ihrer geliebten Mutter.

Jahrelang im Netz angefeindet
Es sei „ein Anzeichen von Trauer“, dass sie so viel an Gewicht verloren habe, erläuterte Beckinsale ein ums andere Mal. Vergeblich.

Außerdem leidet Beckinsale seit Jahren am Mastzellaktivierungssyndrom. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung, bei dem der Körper übermäßig stark auf eigentlich harmlose Reise reagieren kann. Doch auch dieses Leiden ließ viele Hater kalt.

Vor wenigen Wochen zog Beckinsale schließlich die Konsequenz, löschte alle Beiträge auf ihrem Instagram-Profil.

Beckinsale teilt BBC-Artikel
Und nun zwei Abschieds-Nachrichten, die Beckinsale bislang nicht weiter kommentiert hat. Und noch ein Detail gibt Anlass zur Sorge: In ihrer Biografie ganz oben verlinkte die Schauspielerin einen BBC-Artikel. Darin wird der Tod von Moderatorin Caroline Flack thematisiert. Sie nahm sich 2020 das Leben, nachdem sie massiver öffentlicher Kritik und Anfeindungen im Netz ausgesetzt war.

Lesen Sie auch:
Kate Beckinsale wird immer dünner. Jetzt wehrt sie sich gegen die Kritik an ihrem Körper.
„Schmerzhafte Zeit“
Erschreckend dünn? Beckinsale kontert Body-Kritik
02.07.2025
„Meine beste Freundin“
Kate Beckinsale trauert um ihre geliebte Mutter
18.07.2025
Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
20.09.2026 17:47
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
108.250 mal gelesen
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Gericht
Das krude Dreiecksverhältnis mit der Erpresserin
100.766 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Kripo fand bei dem 64-jährigen Günther Paal knapp tausend Dateien mit ...
Ausland
Österreichische Jacht sinkt in kroatischer Marina
99.762 mal gelesen
Die rund 13 Meter lange Jacht unter österreichischer Flagge sank direkt an ihrem Liegeplatz in ...
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
1192 mal kommentiert
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Wirtschaft
Spritpreisbremse könnte ab Oktober stark steigen
1136 mal kommentiert
Derzeit zahlt man den heimischen Tankstellen Höchstpreise.
Außenpolitik
Raffinerie in Moskau brennt nach Drohnenangriff
975 mal kommentiert
In Moskau brennt am letzten Tag der Parlamentswahl die wichtigste Raffinerie Russlands.
Mehr Society International
Alarmierende Postings
Kate Beckinsale versetzt ihre Fans in große Sorge
Extra für sie gebaut
Irre! Shakiras Show bekommt eine eigene Latin-Welt
Im „Silberfuchs“-Club
Neuer Style! Nicolas Cage fast nicht zu erkennen
Rasanter Look
Pitt-Freundin Ines de Ramon mega hot im Leder-Mini
Tränen in TV-Show
Beatrice Egli spricht über Schicksalsschlag
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf