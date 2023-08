Verena Kerth & Marc Terenzi gehen aufeinander los

In der ohnehin turbulenten Beziehung der „Dschungelcamp“-Teilnehmerin Verena Kerth (42) und ihrem Verlobten Marc Terenzi (45) kam es nun zu einem neuen, traurigen Höhepunkt: In Hamburg sollen sich die beiden „Streithähne“ dermaßen angebrüllt und aufeinander eingeschlagen haben, dass am Ende einer in der Zelle, und der andere zur Fahndung ausgeschrieben war.