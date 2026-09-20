Rangnick nominiert LASK-Kicker für Laimer nach

„Noch genügend Spieler, die ...“

Die Einberufung von Horvath, einer Schlüsselfigur beim Meistertitel des LASK in der Vorsaison, war in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Thema gewesen. Bis dato hatte sich Rangnick aber stets dagegen entschieden. „Es ist einfach so, dass wir da schon auch nach wie vor (...) noch genügend Spieler haben, die ich einfach für stärker einschätze, auf dieser Position“, hatte Rangnick bei der Kaderbekanntgabe am vergangenen Montag zum Thema gemeint.