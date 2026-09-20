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Rangnick nominiert LASK-Kicker für Laimer nach

Fußball International
20.09.2026 20:07
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

LASK-Kapitän Sascha Horvath ist von Teamchef Ralf Rangnick anstelle des angeschlagenen Konrad Laimer für die ersten beiden Nations-League-Spiele gegen Israel und den Kosovo in Österreichs Fußballnationalteam einberufen worden. Das gab der ÖFB am Sonntagabend bekannt. 

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Für den 30-jährigen Mittelfeldspieler ist es die erste A-Nominierung, in der Vergangenheit absolvierte der Wiener freilich über 60 Partien für die diversen rot-weiß-roten Nachwuchs-Jahrgänge.

Sascha Horvath
Sascha Horvath(Bild: GEPA)

Laimer laboriert an einer leichten Verletzung im linken Adduktorenbereich und fällt sicher für die ersten beiden Begegnungen am 24. und 27. September in Wien aus. Der Salzburger könnte aber für die Partien jeweils auswärts am 1. Oktober gegen Irland und am 4. Oktober gegen den Kosovo in den Kader zurückkehren.

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Die Einberufung von Horvath, einer Schlüsselfigur beim Meistertitel des LASK in der Vorsaison, war in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Thema gewesen. Bis dato hatte sich Rangnick aber stets dagegen entschieden. „Es ist einfach so, dass wir da schon auch nach wie vor (...) noch genügend Spieler haben, die ich einfach für stärker einschätze, auf dieser Position“, hatte Rangnick bei der Kaderbekanntgabe am vergangenen Montag zum Thema gemeint.

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