SchokoFest Wien: Zahlt sich der Eintritt aus?

Mehr als 70 Aussteller drängen sich auf 12.000 Quadratmetern – und ja, das sieht man, hört man und riecht man auch. Es duftet nach warmer Schokolade, Zucker und Karamell, überall wird verkostet und ausführlich erklärt. Klassische Pralinen stehen hier direkt neben Schoko-CDs, Schoko-Kebab und anderen Kreationen, bei denen man kurz überlegen muss, ob es den Zuckerschock am Ende wert ist.