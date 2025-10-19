Cheese Festival im Test: Lohnt sich der Eintritt?

Erdäpfelpüree mit Käse

Gleich als Erstes gönnten wir uns eine Raclette-Suppe, die wirklich sensationell war – cremig, würzig und genau das, was man sich an einem herbstlichen Wochenende wünscht. Allerdings nicht im Eintrittspreis inkludiert. Danach folgte eine Kostprobe des beliebten Aligot vom Mes Amis Foodtruck – eine sündhaft cremige Mischung aus Erdäpfelpüree, Bergkäse, Crème fraîche und Knoblauch. Wenn Käseliebe eine Konsistenz hätte, dann diese!