Mädchen und Hunde aus steilem Waldgelände gerettet

Einen nicht alltäglichen Einsatz hatten die Bergretter aus Kufstein am Samstag in Niederndorf (Tirol) zu meistern. Zwei Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren sowie ihre beiden Hunde gerieten bei ihrem Spaziergang in steiles Waldgelände und kamen nicht mehr weiter.
Die beiden Schwestern waren gemeinsam mit ihren beiden Hunden am Samstag zu einem Spaziergang in Richtung Erl aufgebrochen. Dabei waren sie auf einem Forst- bzw. Waldweg unterwegs.
Falsche Einschätzung
„Nachdem dieser Forstweg geendet hatte, entstand bei den beiden der Eindruck, dass ein Waldwanderweg in Richtung Alte Erler Straße bzw. zum Zollhaus in Erl weiterführen würde“, berichtet die Polizei.
Das Duo stieg daraufhin über ein wegloses, rund 42 Grad steiles Waldgelände etwa 100 Meter ab. Wenig später mussten sie feststellen, dass die Entscheidung wohl nicht richtig war: Aufgrund der zunehmenden Steilheit und des felsigen Geländes war ein selbstständiger Abstieg für sie nicht mehr möglich.
Mädchen und Hunde gerettet
Sie setzten daraufhin den Notruf ab. Die alarmierte Bergrettung aus Kufstein konnte die beiden Mädchen und ihre vierbeinigen Begleiter mittels Seilsicherung aus dem steilen Gelände bergen. Alle vier blieben zum Glück unverletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.