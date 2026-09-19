40 Jahre Grüne: „Wir wollen weiter etwas bewegen“

Gewessler stellte den Veränderungswillen ins Zentrum: „Wir sind angetreten, weil Menschen gesagt haben: So geht’s nicht weiter, wir müssen etwas tun.“ Politik müsse für die Menschen spürbare Verbesserungen bringen und dürfe das Land nicht den „Spaltern“ überlassen.

„Bodenständig und himmelhoch idealistisch bleiben“

Paul-Kientzl erinnerte an 40 Jahre beharrliche Arbeit, etwa für Frauenhäuser und Frauenpolitik. Heute gehe es auch um Klima-, Boden-, Hitzeschutz, Wasser und die Energiewende. Ihr Wunsch für die Zukunft: Die Grünen sollen weiterhin „bodenständig und himmelhoch idealistisch bleiben“.