Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jubiläumsfeier

40 Jahre Grüne: „Wir wollen weiter etwas bewegen“

Burgenland
19.09.2026 19:00
Klubobfrau Margit Paul-Kientzl, Joško Vlasich, Regina Petrik, Bundessprecherin Leonore ...
Klubobfrau Margit Paul-Kientzl, Joško Vlasich, Regina Petrik, Bundessprecherin Leonore Gewessler, Landessprecherin Anja Haider-Wallner, Wolfgang Spitzmüller und Michel Reimon.(Bild: Vanessa Wittmann)
Porträt von Vanessa Wittmann
Von Vanessa Wittmann

Vor 40 Jahren sind die Grünen Burgenland gegründet worden. Bei der Jubiläumsfeier am Samstagnachmittag im JUFA Neutal wurde zurückgeblickt und Zuversicht für die kommenden Aufgaben demonstriert.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit 40 Jahren mischen die Grünen im Burgenland politisch mit. Bei der Jubiläumsfeier im betonten Bundessprecherin Leonore Gewessler, Landessprecherin Anja Haider-Wallner und Klubobfrau Margit Paul-Kientzl vor allem eines: Die Themen haben sich verändert, der Anspruch, etwas zu bewegen, sei geblieben.

Jubiläumsfeier im JUFA Neutal.
Jubiläumsfeier im JUFA Neutal.(Bild: Vanessa Wittmann)

Haider-Wallner verwies auf politische Ideen, die einst belächelt worden seien und heute selbstverständlich erscheinen, etwa Windkraft, Öffis oder die Bio-Quote. Gerade die Klimakrise zeige, dass weiterhin Handlungsbedarf bestehe: Hitze, Trockenheit und Wassermangel setzen der Landwirtschaft zu. „Die Herausforderung ist, die Menschen mitzunehmen, Übergänge zu unterstützen und ein starres System aufzubrechen“, so die Landessprecherin.

Lesen Sie auch:
Anja Haider-Wallner und Umweltminister Norbert Totschnig sind sich derzeit nicht unbedingt grün.
Renaturierungsplan
„Kreative Buchhaltung“: Grüne gießen Öl ins Feuer
30.08.2026
Nachhaltige Entlastung
Langfristige Lösungen statt schneller Spartipps
18.05.2026

Gewessler stellte den Veränderungswillen ins Zentrum: „Wir sind angetreten, weil Menschen gesagt haben: So geht’s nicht weiter, wir müssen etwas tun.“ Politik müsse für die Menschen spürbare Verbesserungen bringen und dürfe das Land nicht den „Spaltern“ überlassen.

„Bodenständig und himmelhoch idealistisch bleiben“
Paul-Kientzl erinnerte an 40 Jahre beharrliche Arbeit, etwa für Frauenhäuser und Frauenpolitik. Heute gehe es auch um Klima-, Boden-, Hitzeschutz, Wasser und die Energiewende. Ihr Wunsch für die Zukunft: Die Grünen sollen weiterhin „bodenständig und himmelhoch idealistisch bleiben“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
19.09.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
16° / 25°
Symbol wolkig
Güssing
12° / 25°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
13° / 26°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
15° / 26°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
13° / 25°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
253.403 mal gelesen
Günther Paal
Adabei Österreich
„TWM“-Lisa zieht ins Forsthaus: „Hab‘ immer Lust“
172.665 mal gelesen
„Teenager werden Mütter“-Star Lisa zieht mit ihrem Freund Geri ins „Forsthaus Rampensau“. 
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
158.870 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Innenpolitik
Fall „Gunkl“: ÖVP-Frauen-Front gegen „Promi-Bonus“
1659 mal kommentiert
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
1135 mal kommentiert
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Wirtschaft
Spritpreisbremse könnte ab Oktober stark steigen
1109 mal kommentiert
Derzeit zahlt man den heimischen Tankstellen Höchstpreise.
Mehr Burgenland
Durch neue Regelung
SPÖ-Quereinsteiger greift nach Bürgermeisteramt
Auch Stadthalle ruft
Polster und Herzog live – nächster Halt: Güssing!
Statistik Austria
Burgenland punktet mit den günstigsten Mieten
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Krone Plus Logo
Autorin Erika Pluhar
„Ein FPÖ-Bundeskanzler wäre sehr schlimm für mich“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf