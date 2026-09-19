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13th and 14th Pension

States Want to Take More from Those in Need of Care

Nachrichten
19.09.2026 12:00
Most of the long-term care allowance is withheld, as is virtually all other income—and the ...
Most of the long-term care allowance is withheld, as is virtually all other income—and the states are pushing for this amount to increase even further soon.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Christian Ebeert
Porträt von Vergil Siegl
Von Christian Ebeert und Vergil Siegl

To finance their long-term care facilities, the federal states want to collect not only the current monthly pension of those receiving care, but also the 13th and 14th monthly payments. Senior citizens’ advocates are firmly opposed to this. In addition, there are significant differences in the contributions paid by those in need of care depending on where they live.

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People who need long-term care pay the majority of the costs themselves for care in nursing homes or provided by home health aides. The federal states are responsible for this, and they typically collect the majority of the pension as well as other income from those affected.

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