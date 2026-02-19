Landes-Stipendien für Medizin-Studenten

Für das Studienjahr 2026/27 vergibt das Land Vorarlberg erneut drei geförderte Studienplätze im Fach Humanmedizin – mit einem monatlichen Ausbildungszuschuss in Höhe von derzeit 1035 Euro sowie einem jährlichen Reisekostenzuschuss in Höhe eines Klimatickets für die Dauer der Mindeststudienzeit (zwölf Semester). Die Bewerber und Bewerberinnen verpflichten sich im Gegenzug, nach Abschluss der Ausbildung mindestens fünf Jahre lang als Arzt oder Ärztin im öffentlichen Gesundheitsdienst in Vorarlberg zu arbeiten.