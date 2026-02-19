Landes-Stipendien für Medizin-Studenten

Wer Medizin in Innsbruck studieren und danach in Vorarlberg arbeiten will, kann sich nun für einen geförderten Studienplatz bewerben. Mit der Maßnahme soll die Gesundheitsversorgung im Land verbessert werden.
Für das Studienjahr 2026/27 vergibt das Land Vorarlberg erneut drei geförderte Studienplätze im Fach Humanmedizin – mit einem monatlichen Ausbildungszuschuss in Höhe von derzeit 1035 Euro sowie einem jährlichen Reisekostenzuschuss in Höhe eines Klimatickets für die Dauer der Mindeststudienzeit (zwölf Semester). Die Bewerber und Bewerberinnen verpflichten sich im Gegenzug, nach Abschluss der Ausbildung mindestens fünf Jahre lang als Arzt oder Ärztin im öffentlichen Gesundheitsdienst in Vorarlberg zu arbeiten.
Mit den gewidmeten Studienplätzen soll die öffentliche Gesundheitsversorgung in Vorarlberg gestärkt werden, heißt es dazu vom Land. Neu in diesem Jahr: Neben dem öffentlichen Gesundheitsdienst zählen nun erstmals auch alle Vorarlberger Fondskrankenhäuser zu den möglichen späteren Arbeitsplätzen. „Mit den gewidmeten Studienplätzen und der finanziellen Unterstützung schaffen wir eine verlässliche Perspektive für angehende Medizinerinnen und Mediziner und sichern die medizinische Versorung in Vorarlberg langfristig“, sagt Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP).
Die Bewerbung ist ab sofort unter https://stellenangebote.vorarlberg.at/Jobs möglich. Die gewidmeten Studienplätze werden von der Medizinischen Universität Innsbruck anhand der Punktezahl beim MedAT vergeben. Mit Personen, die einen regulären Studienplatz erhalten, kommt keine Ausbildungsvereinbarung zustande. Für Interessierte wird eine Informationsveranstaltung abgehalten: am Montag, 16. März 2026, um 17 Uhr im großen Panoramasaal des Landeskrankenhauses Feldkirch.
