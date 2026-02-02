Mumien-Analyse soll Bestand von Geparden erhöhen

Außergewöhnlich gut erhalten

Vermutlich sorgten trockene Bedingungen und stabile Temperaturen in den Höhlen für den außergewöhnlichen Erhaltungszustand. „Die jüngste Mumie gehört klar zur stark bedrohten asiatischen Unterart A. j. venaticus (Bezeichnung für Gepard, Anm.)“, sagte Burger. Von dieser leben heute nur noch ungefähr 50 Tiere in freier Wildbahn, und zwar im Iran. Ältere Funde aus den Höhlen stünden der westafrikanischen Unterart A. j. hecki näher. Demnach kamen auf der saudi-arabischen Halbinsel über lange Zeit verschiedene genetische Linien vor. Insgesamt sind fünf Geparden-Unterarten bekannt: vier afrikanische und eine asiatische.