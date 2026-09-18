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Ponykarussell im Wiener Prater feierte Geburtstag

Wien
18.09.2026 18:00
Das Ponykarussell im Wiener Prater
Das Ponykarussell im Wiener Prater(Bild: Ponykarussell)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit mittlerweile fünf Jahren gibt es das Ponykarussell in seiner heutigen Form im Wiener Prater. Rund 60.000 Gäste pro Jahr besuchen das Erlebniscafé, dabei werden jährlich etwa 20.000 Cappuccinos ausgeschenkt.

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Einst drehten im historischen Karussell Ponys ihre Runden, nun steht dort seit mittlerweile fünf Jahren Genuss im Vordergrund. Mehr als eine Million Euro wurden in den Umbau des historischen, denkmalgeschützten Gebäudes investiert. Die historische Molzer-Orgel blieb erhalten.

Die historische Molzer-Orgel
Die historische Molzer-Orgel(Bild: Ponykarussell)
(Bild: Ponykarussell)
(Bild: Ponykarussell)

Neben Frühstück, Kaffee und Patisserie sowie deftigeren Gerichten – etwa wird das klassische Erdäpfelgulasch neu interpretiert – setzt das Ponykarussell heute auch auf Veranstaltungen und kulturelle Formate. Kurios: Mittlerweile gibt es sogar eine eigene Speisekarte für Hunde.

Wiener Rösthaus feierte sein Zehnjähriges
Auch rund 100 Meter weiter gibt es Grund zum Feiern: Das Wiener Rösthaus feierte sein zehnjähriges Bestehen. Was mit ersten Röstversuchen 2013 begann, ist mittlerweile eine etablierte Kaffeerösterei. Jährlich werden dort rund 15 bis 20 Tonnen Rohkaffee verarbeitet.

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