Böhmermann-Show wird radikal gekürzt!

Jan Böhmermanns Satiresendung „ZDF Magazin Royale“ soll offenbar seltener gesendet werden. Nach Informationen des „stern“ soll die Anzahl der ausgestrahlten Episoden im kommenden Jahr wohl drastisch gekürzt werden.
Statt 33 Folgen soll es dann offenbar nur noch 20 geben, wie das Magazin aus mehreren Quellen erfuhr.
Das ZDF dementierte den mutmaßlichen Schritt auf Anfrage nicht, vielmehr bestätigte der Sender Gespräche mit Jan Böhmermann und der Produktionsfirma hinter dem „ZDF Magazin Royale“, weitere Details wolle man aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mitteilen.
„Das ZDF beabsichtigt die Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann und der Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld UE GmbH auch 2026 unter anderem mit dem ,ZDF Magazin Royale‘ und ,Lass dich überwachen!‘ fortzusetzen“, erklärte eine Sprecherin latu „stern“. Zum geplanten Umfang der Zusammenarbeit machte sie keine Angaben.
Late-Night-Shows im Fokus
Die Produktionsfirma selbst wollte sich auf Nachfrage nicht äußern.
Der Schritt käme zu einer Zeit, in der Late-Night-Shows – besonders in den USA - sehr im Fokus stehen. Erst vergangene Woche wurde die Talkshow von Jimmy Kimmel kurzerhand abgesetzt, nach starkem öffentlichen Druck seitens der Zuschauer weniger als eine Woche später wieder ins Programm genommen.
Böhmermanns Late-Night-Show läuft seit November 2020 immer freitags im ZDF, die Episoden können kurz zuvor in der Mediathek abgerufen werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.