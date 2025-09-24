Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hammer beim ZDF

Böhmermann-Show wird radikal gekürzt!

Society International
24.09.2025 14:44
Satiriker Jan Böhmermann könnte sich in Zukunft rarer machen – jedenfalls gibt es Gerüchte.
Satiriker Jan Böhmermann könnte sich in Zukunft rarer machen – jedenfalls gibt es Gerüchte.(Bild: APA/dpa/Rolf Vennenbernd)

Jan Böhmermanns Satiresendung „ZDF Magazin Royale“ soll offenbar seltener gesendet werden. Nach Informationen des „stern“ soll die Anzahl der ausgestrahlten Episoden im kommenden Jahr wohl drastisch gekürzt werden. 

0 Kommentare

Statt 33 Folgen soll es dann offenbar nur noch 20 geben, wie das Magazin aus mehreren Quellen erfuhr.

Das ZDF dementierte den mutmaßlichen Schritt auf Anfrage nicht, vielmehr bestätigte der Sender Gespräche mit Jan Böhmermann und der Produktionsfirma hinter dem „ZDF Magazin Royale“, weitere Details wolle man aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mitteilen.

„Das ZDF beabsichtigt die Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann und der Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld UE GmbH auch 2026 unter anderem mit dem ,ZDF Magazin Royale‘ und ,Lass dich überwachen!‘ fortzusetzen“, erklärte eine Sprecherin latu „stern“. Zum geplanten Umfang der Zusammenarbeit machte sie keine Angaben.

Lesen Sie auch:
In seinem knapp neunminütigen Video erklärt der streitbare Entertainer den Amerikanern den ...
„Kacke ist am Dampfen“
Böhmermann warnt vor faschistischem Deutschland
21.02.2025
In leerer Stadthalle
Jan Böhmermann in Wien: Witzlos, saftlos, kraftlos
29.01.2025

Late-Night-Shows im Fokus
Die Produktionsfirma selbst wollte sich auf Nachfrage nicht äußern.

Der Schritt käme zu einer Zeit, in der Late-Night-Shows – besonders in den USA - sehr im Fokus stehen. Erst vergangene Woche wurde die Talkshow von Jimmy Kimmel kurzerhand abgesetzt, nach starkem öffentlichen Druck seitens der Zuschauer weniger als eine Woche später wieder ins Programm genommen.

Böhmermanns Late-Night-Show läuft seit November 2020 immer freitags im ZDF, die Episoden können kurz zuvor in der Mediathek abgerufen werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
231.609 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
191.572 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
173.409 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2020 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1820 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1646 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Society International
Hammer beim ZDF
Böhmermann-Show wird radikal gekürzt!
„Wetten, dass..?“
Samuel Koch kämpft nach Unfall um Gerechtigkeit
Glööckler-Forderung
Auch Männer sollen Weinkönigin werden können!
Geheime Geburt?
Fans sicher: Rihanna hat Mädchen – Name schockt!
„Upgrade eingespielt“
Carmen Geiss legt sich nach Hirn-OP mit Hatern an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf