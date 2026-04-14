Es kracht im Gebälk der Innsbrucker Koalition

„Vertrauen in Koalition ist nun angeknackst“

Brisant ist das deshalb, weil es in Gesprächen zuvor anderslautende Abmachungen mit BM Johannes Anzengruber gegeben habe, wie Plach gegenüber der „Krone“ erläutert. „Damit ist etwas eingetreten, was es bisher nicht gegeben hat und wir auch nicht für möglich gehalten hätten: Gegen unsere inhaltlichen koalitionären Vereinbarungen und gegen unser Einstimmigkeitsprinzip in der Stadtkoalition wurde im Aufsichtsrat der IIG ein erster Beschluss zu Erhöhungen von Mieten von ausfinanzierten Stadtwohnungen gefasst. Das ist ein eklatanter Vertrauensbruch des Bürgermeisters, nicht nur gegenüber uns als Koalitionspartner, sondern vor allem den mehr als 5000 betroffenen Mieterinnen und Mietern gegenüber“, sagte Vize-BM Mayr.