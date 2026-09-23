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Auslandsjahr: Die Welt wird zum Klassenzimmer

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23.09.2026 15:55
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Die Welt entdecken: Ein Auslandsjahr schafft unvergessliche Erlebnisse, neue Freundschaften und ...
Die Welt entdecken: Ein Auslandsjahr schafft unvergessliche Erlebnisse, neue Freundschaften und wertvolle Erfahrungen.(Bild: Kulturwerke Deutschland)
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Von Promotion Team

Einmal in den gelben Schulbus steigen, den Alltag einer Gastfamilie erleben und Freundschaften fürs Leben schließen: Ein Schüleraustausch macht die Welt zum Klassenzimmer. Kulturwerke Deutschland begleitet Jugendliche auf dem Weg zum Auslandsjahr – persönlich und von Anfang an.

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Morgens in Kanada mit Blick auf beeindruckende Landschaften aufwachen, echten High-School-Spirit in den USA erleben oder das Leben einer spanischen Gastfamilie kennenlernen: Ein Auslandsjahr eröffnet Jugendlichen eine Welt, die weit über den klassischen Schulalltag hinausgeht.

Neue Kulturen, eine andere Sprache und jede Menge ungewohnte Situationen gehören dazu. Gerade diese Erfahrungen können einen Schüleraustausch zu einer besonderen Zeit machen – und jungen Menschen die Chance geben, selbstständiger zu werden, neue Perspektiven kennenzulernen und internationale Freundschaften zu schließen.

Von den USA bis ans andere Ende der Welt
Doch wohin soll die Reise gehen? Kulturwerke Deutschland bietet Programme an öffentlichen Schulen, Privatschulen und Internaten in zahlreichen Ländern. Zu den möglichen Zielen zählen unter anderem die USA, Kanada, England, Irland, Australien, Neuseeland, Spanien, Frankreich und Italien.

Dabei muss nicht jedes Land zu jedem Jugendlichen passen. Schulsystem, gewünschte Fächer und Aktivitäten, Kultur sowie persönliche Vorstellungen spielen bei der Entscheidung eine wichtige Rolle. Deshalb setzt Kulturwerke Deutschland auf individuelle Beratung statt auf eine Lösung von der Stange.

Persönliche Betreuung vor und während des Auslandsjahres
Für Jugendliche und Eltern ist ein Schüleraustausch ein großer Schritt. Umso wichtiger ist ein Ansprechpartner, der die einzelnen Etappen kennt. Kulturwerke Deutschland begleitet Teilnehmer nach eigenen Angaben von der ersten Idee über die Programmwahl und Vorbereitung bis zur Rückkehr nach Hause.

Auch während des Aufenthalts bleibt die Organisation erreichbar. Zum Betreuungskonzept gehören unter anderem persönliche Ansprechpartner sowie Kontaktmöglichkeiten über WhatsApp, Zoom und Telefon.

Ein Netzwerk rund um den Globus
Ein wichtiger Baustein ist das internationale Partnernetzwerk. Kulturwerke Deutschland arbeitet mit Schulen, Internaten und Organisationen in den jeweiligen Zielländern zusammen. Bei der Auswahl einer Gastfamilie soll darauf geachtet werden, dass Vorstellungen und Erwartungen möglichst gut zusammenpassen.

Die Erfahrung dahinter ist beachtlich: In den vergangenen 17 Jahren hat Kulturwerke Deutschland nach eigenen Angaben für mehr als 1.900 Teilnehmer passende Programme zusammengestellt.

Früh planen zahlt sich aus
Wer von einem High-School-Jahr im Ausland träumt, sollte sich möglichst früh mit seinen Möglichkeiten beschäftigen. Kulturwerke Deutschland empfiehlt, idealerweise ein bis zwei Jahre vor der gewünschten Abreise mit der Planung zu beginnen. Je nach Programm können allerdings auch kurzfristigere Lösungen möglich sein.

Der erste Schritt kann dabei ganz unverbindlich sein: In einem kostenlosen Beratungsgespräch lässt sich klären, welches Land und welches Programm zu den eigenen Wünschen passen.

Wenn aus Fernweh ein echtes Abenteuer wird
Ein Auslandsjahr bedeutet nicht einfach nur, einige Monate eine andere Schule zu besuchen. Es bedeutet, in einen neuen Alltag einzutauchen, eine Sprache täglich zu leben und ein fremdes Land Stück für Stück zu einem zweiten Zuhause werden zu lassen.

Und vielleicht passiert irgendwann genau jener Moment, von dem viele Austauschschüler erzählen: Man denkt nicht mehr darüber nach, in welcher Sprache man spricht – man lebt einfach mittendrin.

Mehr Informationen zu Schüleraustausch, Auslandsjahr und den verfügbaren Programmen gibt es bei Kulturwerke Deutschland.

Kulturwerke Deutschland Sprachreisen

Schiessstraße 61

40549 Düsseldorf

T:  +49 211 700 485 61

E:  info@kulturwerke-deutschland.de

W:  www.kulturwerke-deutschland.de

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