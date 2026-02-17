Die Lebensmittelpreise in Russland explodieren

„Wenn man die Dinge beim Namen nennt, werden wir einfach vor unseren Augen ärmer. Die Preise steigen, während die Einkommen gleich bleiben oder sogar sinken. Seit Beginn des Krieges hat sich unser Lebensstandard in finanzieller Hinsicht um das Dreieinhalb- bis Vierfache verringert“, beschwerte sich ein Leser gegenüber dem russischen Exil-Medium „Meduza“. Eine weitere Userin meinte, man könne sich keine Tomaten mehr ansehen, ohne auszurasten. „Aber im Vergleich zu den Ukrainern haben wir im Alltag nichts zu beklagen. Wenn der Friede durch unsere leeren Kühlschränke kommen soll – dann sollte es möglichst bald geschehen“, heißt es in einem weiteren Statement.