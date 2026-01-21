Kaum Konkurrenz: Giganten dominieren Branche

Besonders deutlich zeigt sich der Trend nämlich im Drogeriehandel. Führend sind die Ketten dm und Bipa, die mehr als zwei Drittel des gesamten Marktes dominieren, wie eine Langzeitanalyse des Marktforschers RegioData zeigt. In den vergangenen Jahren arbeitete sich auch das deutsche Drogerieunternehmen Müller nach oben. Die größten drei Unternehmen dominierten 2024 fast 86 Prozent des Marktes, für heuer wird ein weiterer Anstieg prognostiziert.