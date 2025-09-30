Durch Unimarkt-Aus steigt die Marktkonzentration

Spar und Rewe sind die Handelsriesen

Profiteure der Marktkonzentration in Österreich sind die vier größten Lebensmitteleinzelhändler, die über 90 Prozent des Marktes abdecken. Der Marktforscher NielsenIQ errechnete für Spar im Jahr 2024 einen Marktanteil von 36,9 Prozent und für Rewe (Billa, Billa Plus, Penny, Adeg) 33,6 Prozent. Die Diskonter Hofer und Lidl – beide mit deutschen Muttergesellschaften – werden nur gemeinsam mit einem Anteil von 23,4 Prozent ausgewiesen. Auf MPreis, Unimarkt, Nah&Frisch und andere Lebensmittelhändler entfielen rund 6 Prozent. Zum Vergleich: In den 1970er-Jahren erreichten Konsum, Spar und der Zusammenschluss der Greisler (KHG) nur eine Marktabdeckung von über 40 Prozent.