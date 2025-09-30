Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Lebensmittelhandel

Durch Unimarkt-Aus steigt die Marktkonzentration

Oberösterreich
30.09.2025 13:41
Unimarkt will seine Filialen verkaufen, Entscheidungen sollen bis Jahresende fallen.
Unimarkt will seine Filialen verkaufen, Entscheidungen sollen bis Jahresende fallen.(Bild: KARIN BERGMANN)

Das angekündigte Aus für die Supermarktkette Unimarkt lässt die Marktkonzentration im heimischen Lebensmittelhandel künftig weiter steigen. Auf Spar, Rewe (Billa, Penny, Adeg), Hofer und Lidl entfiel zuletzt ein Marktanteil von 94 Prozent. Unimarkt ist vor allem in Oberösterreich und der Steiermark stark präsent und kommt laut Branchenbeobachtern österreichweit auf einen Marktanteil von etwas über ein Prozent.

0 Kommentare

Der Lebensmittelhändler Unimarkt will seine Filialen, wie berichtet, an Mitbewerber abgeben. In den vergangenen 30 Jahren sind in Österreich einige bekannte Supermarktketten sowie Händler-Marken verschwunden und das „Greißlersterben“ setzte sich fort. Die Marktkonzentration stieg stark an: Die Insolvenz des genossenschaftlichen Konsum Österreich (Supermärkte, Forum-Kaufhäuser, Gerngross) erschütterte im Jahr 1995 die heimische Wirtschaft. Österreichs damals größter Lebensmittelhändler wurde zerschlagen und die über 600 Filialen zwischen Adeg, Billa, LÖWA, Meinl und Spar aufgeteilt.

1996 verkaufte der Gründer von Billa, Bipa und Merkur, Karl Wlaschek, seinen Handelskonzern an die deutsche Rewe-Gruppe. Bis 1998 verschwanden alle LÖWA-Märkte und wurden in Zielpunkt umbenannt. 2000 zog sich die Julius Meinl Gruppe aus dem Supermarktgeschäft (Julius Meinl, Pampam und Jééé-Diskont) zurück und verkaufte die Filialen in Ostösterreich an Spar und in Westösterreich an Billa. 2003 stellte Rewe seine Diskontermarke in Österreich von Mondo auf Penny um.

Marktkonzentration durch Konsum-Pleite und Meinl-Aus stark gestiegen
Im Lebensmittel- und Drogeriehandel ging der Konzentrationsprozess in den 2010er-Jahren weiter. Im Jahr 2013 meldete dayli (vormals Schlecker) Insolvenz an. Der oberösterreichische Lebensmittelgroßhändler C+C-Pfeiffer wurde 2016 an die Schweizer Transgourmet verkauft und die Pfeiffer-Tochter Zielpunkt ging im selben Jahr in Konkurs. Nun will Unimarkt alle seine Filialen verkaufen und den Betrieb einstellen.

Lesen Sie auch:
Alle Unimarkt-Filialen sollen verkauft, bzw. geschlossen werden.
Filialen zum Verkauf
Unimarkt sperrt zu: 620 Mitarbeiter vor Jobverlust
30.09.2025

Spar und Rewe sind die Handelsriesen
Profiteure der Marktkonzentration in Österreich sind die vier größten Lebensmitteleinzelhändler, die über 90 Prozent des Marktes abdecken. Der Marktforscher NielsenIQ errechnete für Spar im Jahr 2024 einen Marktanteil von 36,9 Prozent und für Rewe (Billa, Billa Plus, Penny, Adeg) 33,6 Prozent. Die Diskonter Hofer und Lidl – beide mit deutschen Muttergesellschaften – werden nur gemeinsam mit einem Anteil von 23,4 Prozent ausgewiesen. Auf MPreis, Unimarkt, Nah&Frisch und andere Lebensmittelhändler entfielen rund 6 Prozent. Zum Vergleich: In den 1970er-Jahren erreichten Konsum, Spar und der Zusammenschluss der Greisler (KHG) nur eine Marktabdeckung von über 40 Prozent.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
147.108 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
137.938 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
108.855 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1335 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1170 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1087 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Lenker abgestürzt
Feuerwehr musste zum Unfallwrack absteigen
Im Lebensmittelhandel
Durch Unimarkt-Aus steigt die Marktkonzentration
Schwer verletzt
Pensionistin mit Auto gegen Baum geschleudert
„Feel Good Energie“
Österreichs erster Gen Z Stromtarif ist da
Donaupokal-Catchen
Festzelt wird für einen Abend zur Wrestlingarena
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf