Murtalbahn: Neue Züge sind jetzt auf Schiene

Fahrzeit verringert sich deutlich

Die ersten neuen Züge sollen 2033 in der Steiermark eintreffen. Bis dahin muss die 66 Kilometer lange Strecke elektrifiziert, also mit Oberleitungen ausgestattet werden. Derzeit sind ja Dieselloks im Einsatz. In Summe muss die Steiermark nach derzeitigen Planungen 169 Millionen Euro für die Fahrzeugbeschaffung, Elektrifizierung und Adaptierung der Werkstätten aufbringen. Das Verkehrsministerium unter Peter Hanke (SPÖ) beteiligt sich mit 30 Prozent an den neuen Zügen. Auch bei der Instandhaltung gibt es künftig Synergien, betont SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi.