Murtalbahn wird moderner: Der Bund zahlt jetzt mit

Seit Langem wird um eine Modernisierung der Murtalbahn zwischen Unzmarkt (Steiermark) und Tamsweg (Salzburg) gerungen, vor allem für die Region Murau ist die 66 Kilometer lange Strecke eine wichtige Verkehrsader. Zwischenzeitlich war eine innovative Wasserstofflösung im Gespräch, sie wurde aber als zu teuer ad acta gelegt. Im Fokus steht seitdem die Elektrifizierung der Strecke – und diese ist nun einen großen Schritt näher gekommen.