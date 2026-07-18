Millionen für Murtalbahn: „Gut für ganze Region“

Fahrzeit verkürzt sich deutlich

Hauptvorteil wäre, neben dem moderneren Zugmaterial, die deutlich verkürzte Fahrzeit. Die aktuellen Dieselloks ermöglichen eher ein entschleunigtes Reisen. „Es ergibt sich dann die Möglichkeit, halbstündlich in Unzmarkt an die überregionalen Netze angebunden zu sein“, sagt Kalcher. Er ist sich sicher, dass sich der gesamte öffentliche Verkehr in der Region verbessern wird. Der Bürgermeister hebt lobend hervor, dass die Steiermarkbahn als Betreiber schon derzeit ordentlich in die Technik und in das Schienenetz investiert.