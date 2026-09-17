Polizei stoppte Niederländer mit 101-Dezibel-Pkw

So laut wie eine Schlagbohrmaschine, die auf voller Drehzahl in Beton fährt war das niederländische Fahrzeug bei der offiziellen Lärmmessung am Mittwoch. Nach Abzug der Toleranz blieben 101 Dezibel über – doch damit nicht genug. Das Auto hatte außerdem beschädigte Felgen, die bereits rissig waren und verlor sogar Öl.