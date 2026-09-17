Polizei stoppte Niederländer mit 101-Dezibel-Pkw

Gleich mehrere schwere Mängel stellte die Polizei am Mittwochvormittag am Pkw eines Niederländers fest. Eine genauere Überprüfung zeigte, dass neben drei schweren Mängeln gleich viermal Gefahr im Verzug herrschte. Die unglaubliche Lautstärke war dabei nur eines der Probleme ...
So laut wie eine Schlagbohrmaschine, die auf voller Drehzahl in Beton fährt war das niederländische Fahrzeug bei der offiziellen Lärmmessung am Mittwoch. Nach Abzug der Toleranz blieben 101 Dezibel über – doch damit nicht genug. Das Auto hatte außerdem beschädigte Felgen, die bereits rissig waren und verlor sogar Öl.
Darüber hinaus wurde der Pkw kräftig getuned – alles ohne Genehmigung. Dem Niederländer wurden die Kennzeichen vorläufig abgenommen und eine Sicherheitsleistung eingehoben.
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