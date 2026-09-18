Autofahrerin fuhr Bub (4) in Wohnstraße an

Manchmal geht es um Sekunden: Am Donnerstag wurde in einer Eugendorfer Wohnsiedlung ein Bub (4) bei einem Verkehrsunfall verletzt. Er war auf die Straße gelaufen, eine Autofahrerin (30) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.
Der Vorfall ereignete sich um die Mittagszeit. Nach Angaben der Polizei und der Lenkerin war der Junge aus einer Ausfahrt direkt auf die Straße gelaufen.
Die Frau versuchte noch zu bremsen, jedoch mit wenig Erfolg. Sie touchierte den Buben. Dieser wurde verletzt und ins Krankenhaus nach Salzburg gebracht.
Ein Alkotest bei der Autofahrerin verlief negativ.
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