Liefering so gut wie zuletzt vor fünf Jahren

Die erste Länderspielpause der neuen Saison wartet. Bevor sich einige Kicker zu ihren Nationalteams verabschieden, ist Liefering Freitagabend (18.30) in der 2. Liga noch beim FAC gefordert. Tabellarisch gesehen ein Duell auf Augenhöhe. Beide Klubs weisen nach sechs Spielen zehn Punkte auf. Für die Jungbullen ist dies der beste Saisonstart seit 2021/22, als man zum gleichen Zeitpunkt unter Trainer Rene Aufhauser einen Zähler mehr hatte. Trotz des soliden Auftakts betont Coach Danny Galm: „Wir müssen uns steigern. Wir wollen den Gegner ärgern und wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.“