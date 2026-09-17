Liefering so gut wie zuletzt vor fünf Jahren

Die Jungbullen haben trotz eines soliden Auftakts für Trainer Danny Galm noch Luft nach oben. Mehr Punkte als in dieser Saison hatte sein Team zuletzt aber vor fünf Jahren. In einer Kategorie ist Liefering sogar Spitzenreiter.
Die erste Länderspielpause der neuen Saison wartet. Bevor sich einige Kicker zu ihren Nationalteams verabschieden, ist Liefering Freitagabend (18.30) in der 2. Liga noch beim FAC gefordert. Tabellarisch gesehen ein Duell auf Augenhöhe. Beide Klubs weisen nach sechs Spielen zehn Punkte auf. Für die Jungbullen ist dies der beste Saisonstart seit 2021/22, als man zum gleichen Zeitpunkt unter Trainer Rene Aufhauser einen Zähler mehr hatte. Trotz des soliden Auftakts betont Coach Danny Galm: „Wir müssen uns steigern. Wir wollen den Gegner ärgern und wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.“
In einer anderen Kategorie ist Liefering sogar Liga-Spitzenreiter. Denn Galms Mannschaft kassierte bereits drei Gelb-Rote Karten, schwächte sich damit immer wieder selbst. So fehlt Linksverteidiger Lassina Traore Freitagabend gesperrt.
Während die Defensive mit elf Gegentreffern teils noch löchrig agiert, ist die Offensive um Stürmer Adejenughure hinter Blau-Weiß Linz die zweitbeste. Außerdem sind die 14 erzielten Treffer auf elf verschiedene Schultern verteilt. Nur Adejenughure und Ivanschitz trafen doppelt.
ADMIRAL 2. Liga, Freitag: FAC – Liefering, Hertha Wels – Vienna, Kapfenberg – Amstetten (alle 18.30), Blau-Weiß Linz – Admira (20.30).
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