Erleichterung für die Widmung neuer Gewerbegründe

Nach drei Jahren schnürt die Landesregierung das Landes-Entwicklungsprogramm auf. Das noch von Schwarz-Grün-Pink auf den Weg gebrachte Programm ist Schwarz-Blau stellenweise zu restriktiv. Jetzt wird die Regelung aufgehoben, wonach Gemeinden neue Gewerbegebiete nur angrenzend an bestehende widmen dürfen.