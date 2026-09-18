Erleichterung für die Widmung neuer Gewerbegründe

Die Salzburger Landesregierung weicht ihr eigenes Entwicklungsprogramm auf. Damit sollen neue Gewerbegebiete wieder leichter möglich werden. Eine Verbindung zu anderen Betriebsflächen – wie bisher – ist nicht mehr erforderlich.
Nach drei Jahren schnürt die Landesregierung das Landes-Entwicklungsprogramm auf. Das noch von Schwarz-Grün-Pink auf den Weg gebrachte Programm ist Schwarz-Blau stellenweise zu restriktiv. Jetzt wird die Regelung aufgehoben, wonach Gemeinden neue Gewerbegebiete nur angrenzend an bestehende widmen dürfen.
Künftig können Betriebsflächen wieder auf der grünen Wiese gewidmet werden. Voraussetzung ist eine Grundausstattung an Infrastruktur wie etwa ein Straßenanschluss. „Neue Gewerbeflächen waren vielfach de facto unmöglich“, beklagt Raumordnungslandesrat Martin Zauner (FPÖ). Das ändere sich jetzt.
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