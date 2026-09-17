„Haben teilweise das eigene Wort nicht verstanden“

Danny Röhl (Salzburg-Trainer):

„Es war das erwartet schwere Spiel. Wir hatten Phasen, vor allem kurz nach der Pause, da müssen wir das 2:0 machen, dann ist auch Ruhe im Spiel. Dann kommt natürlich so ein Gegner mit den Fans. Es war schon eine sehr gute Atmosphäre. Die Jungs haben es hervorragend gemacht, taktisch diszipliniert. Wenn man keinen Schuss aufs Tor zulässt, dann spricht das auch für die Verteidigung. Haris weiß immer, wo das Tor steht. Aber alle Spieler waren sehr geschlossen heute und miteinander ‘connected‘. Es waren zwei, drei Aktionen, wo wir noch klarer in Ballbesitz sein wollen. Aber ein 1:0-Auswärtssieg in Europa ist immer viel wert.“