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„Haben teilweise das eigene Wort nicht verstanden“

Europa League
17.09.2026 21:34
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der FC Red Bull Salzburg ist mit einem 1:0-Erfolg bei Lewski Sofia in die Hauptrunde der Europa League gestartet. Was die Protagonisten nach dem Spiel zu sagen hatten, lesen Sie hier (Video oben und weitere Reaktionen unten) ...

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Danny Röhl (Salzburg-Trainer): 
„Es war das erwartet schwere Spiel. Wir hatten Phasen, vor allem kurz nach der Pause, da müssen wir das 2:0 machen, dann ist auch Ruhe im Spiel. Dann kommt natürlich so ein Gegner mit den Fans. Es war schon eine sehr gute Atmosphäre. Die Jungs haben es hervorragend gemacht, taktisch diszipliniert. Wenn man keinen Schuss aufs Tor zulässt, dann spricht das auch für die Verteidigung. Haris weiß immer, wo das Tor steht. Aber alle Spieler waren sehr geschlossen heute und miteinander ‘connected‘. Es waren zwei, drei Aktionen, wo wir noch klarer in Ballbesitz sein wollen. Aber ein 1:0-Auswärtssieg in Europa ist immer viel wert.“

Danny Röhl ist zufrieden.
Danny Röhl ist zufrieden.(Bild: AFP/NIKOLAY DOYCHINOV)

Nikolas Veratschnig (Salzburg-Kapitän):
„Wir sind hergeflogen mit der Erwartung, dass wir gewinnen und ein gutes Spiel abliefern. Wir haben alles Mögliche gemacht, wir sind glücklich. Wir gehen mit einem guten Gefühl heim nach Salzburg, der Sieg hat uns gepusht. Wir haben einen Gegner gehabt, der sehr gut in Ballbesitz war, der uns ein bisschen reingedrückt hat, wir haben das aber richtig gut verteidigt. Wir haben es das erste Mal gehabt in der Saison, dass wir einmal 30 Minuten verteidigen müssen. Da sind wir wieder einen Schritt in die richtige Richtung gegangen.“

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Haris Tabakovic (Salzburg-Torschütze):
„Ich bin glücklich für die Mannschaft, dass wir in einem Hexenkessel wie hier den Sieg geholt haben. Es war kein einfaches Spiel. Ich glaube, dass das Spiel über 90 Minuten eigentlich offen war. Sie haben in der zweiten Hälfte sehr gepresst. Wir hätten aber auch den Deckel zumachen müssen. Es ist wichtig, dass du vorne einen schießt. Hinten sind wir sehr, sehr stark. Wenn du da die Null hältst, gewinnst du so ein Spiel. In den Spielen in der Europa League bekommst du nicht viele Torchancen. Da geht es darum, dass du effizient bist.“

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