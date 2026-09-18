Sternekoch will junge Genießer in Lokal locken

Andreas Senn hat sich für sein Salzburger Zwei-Sternelokal „Senns. Restaurant“ etwas Besonderes einfallen lassen: Gäste unter 30 Jahre erhalten ab Oktober ein Vier-Gang-Menü samt Weinbegleitung um nur 85 Euro.
Ab sofort können sich junge Genießer für sein „First Taste“-Menü – verfügbar von Dienstag bis Donnerstag – auf der Webseite des Lokals bewerben.
Die Idee kam Senn aus einer Befragung, die er im Juni dieses Jahres durchgeführt hat. Einen Monat lang vergab er an jedem Wochentag kostenlos einen Tisch in seinem Restaurant an Menschen unter 30. Jeder Gast füllte dabei Fragebögen aus, wie er Sterneküche sieht und was sich am bestehenden Konzept ändern sollte.
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