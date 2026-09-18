Sternekoch will junge Genießer in Lokal locken

Die Idee kam Senn aus einer Befragung, die er im Juni dieses Jahres durchgeführt hat. Einen Monat lang vergab er an jedem Wochentag kostenlos einen Tisch in seinem Restaurant an Menschen unter 30. Jeder Gast füllte dabei Fragebögen aus, wie er Sterneküche sieht und was sich am bestehenden Konzept ändern sollte.