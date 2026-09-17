Handy am Steuer ließ Alkolenker (49) auffliegen

Ausgerechnet mit dem Handy am Ohr war der 49-jährige Italiener am Mittwochnachmittag im Salzburger Stadtteil Aigen unterwegs. Weil er keine Freisprecheinrichtung benutzte, wurde die Polizei auf ihn aufmerksam. Bei der Kontrolle ergab ein Alkotest 1,36 Promille. Dem Mann wurden Führerschein und Schlüssel abgenommen und er musste eine Sicherheitsleistung bezahlen.