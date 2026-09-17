Handy am Steuer ließ Alkolenker (49) auffliegen

Betrunken und ohne Freisprecheinrichtung war ein 49-jähriger Italiener in der Stadt Salzburg unterwegs. Neben seinem Führerschein musste er auch die Autoschlüssel abgeben. Zudem erwischte die Polizei einen jungen Drogenlenker auf einem E-Scooter in Hof bei Salzburg.
Ausgerechnet mit dem Handy am Ohr war der 49-jährige Italiener am Mittwochnachmittag im Salzburger Stadtteil Aigen unterwegs. Weil er keine Freisprecheinrichtung benutzte, wurde die Polizei auf ihn aufmerksam. Bei der Kontrolle ergab ein Alkotest 1,36 Promille. Dem Mann wurden Führerschein und Schlüssel abgenommen und er musste eine Sicherheitsleistung bezahlen.
Am Donnerstagvormittag stoppten Polizeibeamte einen 21-jährigen Flachgauer. Dieser war mit einem Elektrorolle – kurz: E-Scooter – in Hof bei Salzburg unterwegs und war sichtlich beeinträchtigt. Einen Suchtmitteltest und eine ärztliche Untersuchung verweigerte er. Der 21-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren und wurde angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.