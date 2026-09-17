Topnoten für Trainer Röhl und die Defensive

Yorbe Vertessen: Note 3

In der Defensivarbeit war der Belgier wieder einmal der fleißigste Offensivspieler der Salzburger, so eroberte er auch Bälle am eigenen Strafraum. Vorne wiederum blieb die alte Schwäche. Er gab in er ersten und zweiten Hälfte Schüsse ab, konnte sie aber nicht verwerten. Die Folge: Für die Schlussphase brachte Röhl Karim Konate statt ihm.