Topnoten für Trainer Röhl und die Defensive

Der FC Red Bull Salzburg startete mit einem 1:0-Auswärtserfolg beim bulgarischen Meister Levski Sofia vor knapp 25.000 Zuschauern in die Ligaphase der Europa League. Vor allem die Defensivleistung stach positiv heraus. Das schlug sich auch in den „Krone“-Noten zum Spiel nieder.
Christian Zawieschitzky: Note 4
Bekam keinen einzigen Schuss aufs Tor, war aber immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Einmal in höchster Not.
Nikolas Veratschnig: Note 4
Ließ Gegenspieler Centelles so gut wie gar nicht scheinen und hatte seine rechte Seite bestens im Griff.
Kevin Boma: Note 5
Der Abwehrchef dirigierte wie ein ganz Großer. In der Luft kaum zu bezwingen, dazu mit enorm hoher Passquote (95 Prozent).
Tim Drexler: Note 5
Der Deutsche stand Boma in nichts nach. Das war Werbung, wie das Trainerteam sie sich wünscht. Der 21-Jährige ist nach durchwachsener Vorbereitung, in der er verletzungsbedingt länger pausieren musste, reif für noch mehr Spielzeit!
Dominik Schmid: Note 4
Wie Kumpel Veratschnig hatte auch er seine Seite absolut im Griff. Generell war die Abwehr das Prunkstück des Sieges!
Abubakr Barry: Note 4
Der 26-Jährige beruhigte das Spiel, wenn es notwendig war, und führte seine Mitspieler.
Bartosz Mazurek: Note 5
19 Jahre jung, aber abgeklärt wie ein alter Hase! Die nächste Topleistung des Polen, der der Stärkste am Platz war.
Edmund Baidoo: Note 3
Mit seiner Geschwindigkeit bereitete er der Levski-Defensive vor allem in der ersten Hälfte immer wieder Probleme. Vor dem Tor fehlt es weiterhin an Kaltschnäuzigkeit.
Sota Kitano: Note 2
Der Japaner fand in Hälfte eins überhaupt nicht in die Partie. Seine auffälligste Aktion war ein taktisches Foul, das nicht mit Gelb geahndet wurde. Nach Wiederbeginn wurde er stärker und vergab eine Chance. Sein Arbeitstag war nach einer guten Stunde beendet.
Yorbe Vertessen: Note 3
In der Defensivarbeit war der Belgier wieder einmal der fleißigste Offensivspieler der Salzburger, so eroberte er auch Bälle am eigenen Strafraum. Vorne wiederum blieb die alte Schwäche. Er gab in er ersten und zweiten Hälfte Schüsse ab, konnte sie aber nicht verwerten. Die Folge: Für die Schlussphase brachte Röhl Karim Konate statt ihm.
Haris Tabakovic: Note 4
Er macht weiter das, was er am besten kann: Tore schießen! Der 32-Jährige hat ein unglaubliches Gespür und einen Killerinstinkt, von dem sich viele was abschauen können.
Damir Redzic: Note 3
Der Ungar fügte sich gut ein.
Karim Konate: Note 3
Er bekommt derzeit nicht ganz so viel Einsatzzeit, wie er sich das wünschen würde. Sein Auftritt in Sofia war unauffällig.
Frans Krätzig: Note 0
Er wurde zu spät eingewechselt für eine Benotung.
Trainer Danny Röhl: Note 5
Er veränderte seine Startelf nur an einer Position – Drexler zeigt groß auf! Generell wusste fast jeder zu überzeugen.
Unser Notenschlüssel: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.