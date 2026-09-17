Nach Posse um Mandatskauf: Ecker gewinnt Wahl klar

Der schwarze Wirtschaftsbund Niederösterreich (WBNÖ) hat am Donnerstag die Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, wurde in seinem Amt als Landesgruppenobmann klar bestätigt. Anonyme Anzeiger brachten ihn – und Wirtschaftsbund-Direktor Harald Servus – zuletzt wegen möglicher Mandatskäufe in Bedrängnis.
Zur Vorgeschichte: Bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten ging am Montag eine Anzeige wegen des Verdachts mehrerer „gerichtlich strafbarer Handlungen“ von Ecker und Servus ein. Inhalt: möglicher Mandatskauf, möglicherweise verhinderte Rechnungshofprüfungen und etwaige Provisionszahlungen zwischen dem nunmehr gefallenen Wiener Wirtschaftskammer-Präsidenten Walter Ruck und Ecker bei der Vermittlung von Kunden und Aufträgen.
Staatsanwaltschaft stellte Ermittlungen ein
Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen jedoch am Mittwoch ein. Es hätten sich bei der Prüfung keine Verdachtsmomente ergeben.
Einige Funktionäre des Wirtschaftsbundes in Niederösterreich meldeten sich zudem bei der „Krone“. Sie prangerten „Zustände wie in Nordkorea“ an, sparten nicht mit Kritik an Ecker und forderten ihn zum Rücktritt auf.
Klares Votum bei Hauptversammlung
Doch am Donnerstag war bei der 20. Hauptversammlung des niederösterreichischen Wirtschaftsbundes davon nichts mehr zu spüren bzw. zu hören. Ecker, Steinmetzmeister aus Wolfsgraben, wurde von den 150 Delegierten mit 88,67 Prozent erneut zum Landesgruppenobmann gewählt.
Ecker sieht „klaren Auftrag“
„Ich nehme dieses Vertrauen mit großer Dankbarkeit an, aber vor allem mit einem klaren Auftrag. Unsere Betriebe stehen wirtschaftlich unter enormem Druck, und gleichzeitig müssen auch wir als Interessenvertretung bereit sein, uns weiterzuentwickeln. Wir müssen zuhören, ändern, was nicht mehr funktioniert, und mit aller Kraft vertreten, was unsere Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen. Genau diesen Weg möchte ich gemeinsam mit unserem Team und unseren Mitgliedern gehen“, so Ecker nach seiner Wiederwahl.
Wir müssen zuhören, ändern, was nicht mehr funktioniert, und mit aller Kraft vertreten, was unsere Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen.
Wolfgang Ecker, Obmann des niederösterreichischen Wirtschaftsbundes, nach seiner Wiederwahl.
„Das wird kein Schönwettersegeln in den nächsten Jahren“
WBNÖ-Direktor Harald Servus, der auch ÖVP-Nationalratsabgeordneter ist, sieht in der Wiederwahl ein Signal für die kommenden Jahre: „Gerade in solchen Zeiten braucht es Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das wird kein Schönwettersegeln in den nächsten Jahren.“ Den Erneuerungsprozess verstehe der Wirtschaftsbund als Einladung an die gesamte Organisation: „Wir brauchen unsere Mitglieder nicht als Publikum eines Veränderungsprozesses. Wir brauchen sie als Teil davon.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.