Hollywoodstars reisten für Museums-Eröffnung an

„,The Sound of Music’ hat meiner Karriere einen Schwung gegeben. Durch diese Rolle haben sich beruflich viele Möglichkeiten für mich eröffnet“, so Hammond. Aber auch für Salzburg hat der Hollywoodfilm aus dem Jahr 1965 so einige Türen geöffnet und dazu beigetragen, dass vor allem amerikanische Touristen die Mozartstadt und ihre Umgebung als beliebtes Reiseziel auserwählen.