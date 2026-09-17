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Hollywoodstars reisten für Museums-Eröffnung an

Salzburg
17.09.2026 13:34
Die ehemaligen Kinderdarsteller Nicholas Hammond, Kym Karath und Duane Chase (v.l.n.r.) reisten ...
Die ehemaligen Kinderdarsteller Nicholas Hammond, Kym Karath und Duane Chase (v.l.n.r.) reisten extra aus Amerika an.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Heiß erwartet, aufwendig saniert und nun endlich eröffnet ist das neue Sound of Music Museum in Hellbrunn. Sogar die Originalschauspieler aus dem berühmten Hollywood-Film ließen sich die Eröffnung am Donnerstag nicht entgehen und waren extra angereist.

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Kym Karath, Nicholas Hammond und Duane Chase spielten seinerzeit im beliebten Filmklassiker die Kinder der Trapp-Familie. Bis heute ist der Zusammenhalt der noch lebenden, ehemaligen Kinderdarsteller groß. Seine damaligen Co-Darsteller seien heute noch seine besten Freunde, sagte Schauspieler Nicholas Hammond.

„,The Sound of Music’ hat meiner Karriere einen Schwung gegeben. Durch diese Rolle haben sich beruflich viele Möglichkeiten für mich eröffnet“, so Hammond. Aber auch für Salzburg hat der Hollywoodfilm aus dem Jahr 1965 so einige Türen geöffnet und dazu beigetragen, dass vor allem amerikanische Touristen die Mozartstadt und ihre Umgebung als beliebtes Reiseziel auserwählen. 

Der niederländische „Sound of Music“-Sammler Roger Pluijm kam auch zur Museumseröffnung.
Der niederländische „Sound of Music“-Sammler Roger Pluijm kam auch zur Museumseröffnung.(Bild: Markus Tschepp)

„Wir sind dankbar, dass es mit Sound of Music Salzburg gelungen ist, eine seit Jahrzehnten diskutierte Idee für ein Sound of Music Museum in Salzburg auch tatsächlich umzusetzen“, zeigt sich Martin Hochleitner, Direktor des Salzburg Museums begeistert. 

Auf einer Gesamtfläche von 668 m² in Jägerhaus, Tierwärterhaus und Remise sind insgesamt 477 Objekte – unter anderem Requisiten aus dem Film, Kinoplakate und Bühneninszenierungen des Landestheaters und Marionettentheaters – zu sehen. Am Sonntag öffnet das aufwendig sanierte Haus seine Türen offiziell auch für die ersten Besucher – bei freiem Eintritt. 

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