Beleidigung und üble Nachrede: Manker verurteilt

Der Theatermacher Paulus Manker hat in einem vom Immobilieninvestor und Eigentümer des Südbahnhotels am Semmering, Christian Zeller, angestrengten Prozess den Kürzeren gezogen. Das Wiener Landesgericht für Strafsachen gab einer Privatanklage Zellers in weiten Teilen statt. Manker wurde Donnerstagmittag wegen übler Nachrede und Beleidigung schuldig gesprochen.