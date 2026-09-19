Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“ bei Nockisfest

„Einen Legenden-Status muss man sich erarbeiten“

Kärnten
19.09.2026 21:03
Seit 44 Jahren auf der Bühne: Die Nockis mit ihren „legendären“ Fans im Rücken.
Seit 44 Jahren auf der Bühne: Die Nockis mit ihren „legendären“ Fans im Rücken.(Bild: Mathias Lauringer/ SoulSpaceStudios)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Wie wird man eigentlich zu einer Musik-Legende? Was muss man für diesen Titel tun? Die „Krone“ fragte bei der „Nacht der Legenden“ am traditionellen Nockisfest am Millstätter See nach.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ein Rezept gibt es nicht. Mann muss immer fleißig sein, das Publikum stets zufrieden stellen – einen Legendenstatus kannst du dir nicht kaufen, den musst du dir hart erarbeiten“, so Roberto Blanco, der mit seinen 89 Jahren immer noch live und voller Begeisterung auf der Bühne abliefert. Und nicht ans Aufhören denkt. „So lange die Gesundheit mitspielt, und die Leute mich sehen und hören wollen, werde ich Musik machen.“

Ikone und „Bühnen-Pensionistin“ Ireen Sheer begeistert auch heute noch mit ihren Hits.
Ikone und „Bühnen-Pensionistin“ Ireen Sheer begeistert auch heute noch mit ihren Hits.(Bild: Klaus Loibnegger)
„Ein bisschen Spaß muss sein“ – Legende Roberto Blanco im Gespräch mit der „Krone“.
„Ein bisschen Spaß muss sein“ – Legende Roberto Blanco im Gespräch mit der „Krone“.(Bild: Klaus Loibnegger)
Schlagerprinzessin Nathalie Holzner hat noch einen harten Weg vor sich, um auch mal als Legende ...
Schlagerprinzessin Nathalie Holzner hat noch einen harten Weg vor sich, um auch mal als Legende auf der Bühne angekündigt zu werden.(Bild: Klaus Loibnegger)
Emotionaler Dank auf der Bühne von den Nockis für die Frauen an ihrer Seite.
Emotionaler Dank auf der Bühne von den Nockis für die Frauen an ihrer Seite.(Bild: Mathias Lauringer/ SoulSpaceStudios)
Die „Krone“-Gewinner Helga und Helmut bei der Schifffahrt mit den Nockis-Urgesteinen am ...
Die „Krone“-Gewinner Helga und Helmut bei der Schifffahrt mit den Nockis-Urgesteinen am Millstätter See(Bild: Klaus Loibnegger)

Dem kann Schlagerikone Ireen Sheer nur zustimmen. Auch wenn sie eigentlich bereits in die Bühnen-Pension gegangen ist - und nur für „ihre Nockis-Freunde“ an diesem Wochenende eine Ausnahme gemacht hat. Mit ihrem Hit „Heut‘ abend hab‘ ich Kopfweh“ spornte sie das Publikum im Nockis-Zelt minutenlang zum Mitsingen an. „Wenn Hits noch immer begeistern, kann ich nicht viel falsch gemacht haben.“

„Das Herz am rechten Fleck“
Alles richtig haben offenbar auch die Legenden Joggl Brunner und die Fidelen Lavanttaler-Ikone Hubert Urach gemacht, die mit ihren Auftritten ebenfalls für kräftig Stimmung im Zelt gesorgt gesorgt haben. Und auch wenn sie sich an diesem Abend die Bühne mit all den Ikonen teilen durfte, fehlen der steirischen Schlagerprinzessin Nathalie Holzner freilich noch einige Jahre auf den Legenden-Status.

„Natürlich hoffe ich, dass ich irgendwann mal auch den Titel tragen darf. Heut war richtig aufgeregt, nach und vor all diesen Stars auftreten zu dürfen. Um eine Legende wie sie zu werden, ist es glaub’ ich wichtig, das Herz am rechten Fleck zu haben, über all die Jahre nie die Leidenschaft zu verlieren und den Menschen jedes Mal aufs Neue etwas besonderes zurück zu geben. So wie es die Nockis tun.“

„Unsere Fans sind legendär“
Und das seit mittlerweile 44 Jahren – womit sich auch Friedl Würcher und Band den Titel Legenden mehr als nur verdient haben. „Dahinter steckt jahrelange, harte Arbeit. Und wenn man uns so bezeichnet, dann macht mich das natürlich stolz. Aber ohne unsere Treuen Fans wären wir heute nicht da. Und es ist in der heutigen Zeit alles andere als selbstverständlich, so ein Fest mit 10.000 Freunden feiern zu dürfen. Unsere Fans sind legendär!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
19.09.2026 21:03
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
253.507 mal gelesen
Günther Paal
Adabei Österreich
„TWM“-Lisa zieht ins Forsthaus: „Hab‘ immer Lust“
173.576 mal gelesen
„Teenager werden Mütter“-Star Lisa zieht mit ihrem Freund Geri ins „Forsthaus Rampensau“. 
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
159.048 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Innenpolitik
Fall „Gunkl“: ÖVP-Frauen-Front gegen „Promi-Bonus“
1659 mal kommentiert
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
1136 mal kommentiert
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Wirtschaft
Spritpreisbremse könnte ab Oktober stark steigen
1118 mal kommentiert
Derzeit zahlt man den heimischen Tankstellen Höchstpreise.
Mehr Kärnten
„Krone“ bei Nockisfest
„Einen Legenden-Status muss man sich erarbeiten“
Sport Tv Logo
Nußdorf entlässt Coach
Nach 0:2! Ex-Star „Hinti“ dreht Unterhaus-Spiel
Die Zeit dreht sich
Im Gaudepark bleiben Besucher ewig ein Kind
Krone Plus Logo
Sonnenkraft aktiviert
Grüner Strom für Region aus alter Schottergrube
Beim Hadnfest eröffnet
Pavillon verbindet Genuss, Kultur und Bewegung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf