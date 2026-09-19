„Einen Legenden-Status muss man sich erarbeiten“

„Unsere Fans sind legendär“

Und das seit mittlerweile 44 Jahren – womit sich auch Friedl Würcher und Band den Titel Legenden mehr als nur verdient haben. „Dahinter steckt jahrelange, harte Arbeit. Und wenn man uns so bezeichnet, dann macht mich das natürlich stolz. Aber ohne unsere Treuen Fans wären wir heute nicht da. Und es ist in der heutigen Zeit alles andere als selbstverständlich, so ein Fest mit 10.000 Freunden feiern zu dürfen. Unsere Fans sind legendär!“