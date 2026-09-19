„Einen Legenden-Status muss man sich erarbeiten“

Wie wird man eigentlich zu einer Musik-Legende? Was muss man für diesen Titel tun? Die „Krone“ fragte bei der „Nacht der Legenden“ am traditionellen Nockisfest am Millstätter See nach.
„Ein Rezept gibt es nicht. Mann muss immer fleißig sein, das Publikum stets zufrieden stellen – einen Legendenstatus kannst du dir nicht kaufen, den musst du dir hart erarbeiten“, so Roberto Blanco, der mit seinen 89 Jahren immer noch live und voller Begeisterung auf der Bühne abliefert. Und nicht ans Aufhören denkt. „So lange die Gesundheit mitspielt, und die Leute mich sehen und hören wollen, werde ich Musik machen.“
Dem kann Schlagerikone Ireen Sheer nur zustimmen. Auch wenn sie eigentlich bereits in die Bühnen-Pension gegangen ist - und nur für „ihre Nockis-Freunde“ an diesem Wochenende eine Ausnahme gemacht hat. Mit ihrem Hit „Heut‘ abend hab‘ ich Kopfweh“ spornte sie das Publikum im Nockis-Zelt minutenlang zum Mitsingen an. „Wenn Hits noch immer begeistern, kann ich nicht viel falsch gemacht haben.“
„Das Herz am rechten Fleck“
Alles richtig haben offenbar auch die Legenden Joggl Brunner und die Fidelen Lavanttaler-Ikone Hubert Urach gemacht, die mit ihren Auftritten ebenfalls für kräftig Stimmung im Zelt gesorgt gesorgt haben. Und auch wenn sie sich an diesem Abend die Bühne mit all den Ikonen teilen durfte, fehlen der steirischen Schlagerprinzessin Nathalie Holzner freilich noch einige Jahre auf den Legenden-Status.
„Natürlich hoffe ich, dass ich irgendwann mal auch den Titel tragen darf. Heut war richtig aufgeregt, nach und vor all diesen Stars auftreten zu dürfen. Um eine Legende wie sie zu werden, ist es glaub’ ich wichtig, das Herz am rechten Fleck zu haben, über all die Jahre nie die Leidenschaft zu verlieren und den Menschen jedes Mal aufs Neue etwas besonderes zurück zu geben. So wie es die Nockis tun.“
„Unsere Fans sind legendär“
Und das seit mittlerweile 44 Jahren – womit sich auch Friedl Würcher und Band den Titel Legenden mehr als nur verdient haben. „Dahinter steckt jahrelange, harte Arbeit. Und wenn man uns so bezeichnet, dann macht mich das natürlich stolz. Aber ohne unsere Treuen Fans wären wir heute nicht da. Und es ist in der heutigen Zeit alles andere als selbstverständlich, so ein Fest mit 10.000 Freunden feiern zu dürfen. Unsere Fans sind legendär!“
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