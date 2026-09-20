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So macht ein Speicher Ihre PV-Anlage noch stärker

Krone Sonne
20.09.2026 05:00
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(Bild: MONO - stock.adobe.com)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Tagsüber produziert die PV-Anlage oft mehr Strom, als gerade benötigt wird. Ein Speicher macht diese Energie auch abends nutzbar. Wie groß Anlage und Speicher für Ihr Zuhause sein sollten, lässt sich mit dem Energierechner von Krone Sonne rasch einschätzen.

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Mittags läuft die PV-Anlage auf Hochtouren. Sonnenstrahlen treffen auf die Module, Strom wird produziert – doch längst nicht jede Kilowattstunde kann genau in diesem Moment verbraucht werden! Denn erzeugt wird oft mehr, als im Haushalt gerade gebraucht wird. Doch am Abend dreht sich das Bild dann entscheidend! Herd, Waschmaschine, Licht, Fernseher und andere Geräte brauchen Energie, während die Sonne längst verschwunden ist und sich der Sternenhimmel über dem First wölbt. Genau an der Scheide zwischen Licht und Finsternis spielt ein Stromspeicher seine Stärke aus. Er nimmt überschüssigen Sonnenstrom während des Tages auf und stellt ihn wieder zur Verfügung.

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Jetzt schon planen und Förderung abholen
Damit kann ein größerer Teil der selbst erzeugten Energie auch im eigenen Haushalt genutzt werden, statt nicht benötigten Strom sofort ins Netz abzugeben. Das schafft mehr Eigenversorgung und kann zugleich für mehr Planbarkeit bei den laufenden Energiekosten sorgen. Doch es gilt jetzt sofort mit der Planung zu beginnen! Denn der dritte PV-Fördercall startet schon am 8. Oktober. Um die Beantragung der Förderung kümmern wir uns. Wichtig bleibt dabei: Eine Zusage kann nicht garantiert werden.

Aktion bei Krone Sonne

Krone Sonne hat anlässlich des bald startenden Fördercalls am 8. Oktober eine besondere Aktion gestartet. Sie haben nun die Chance eine  fertig installierte Krone Sonne Photovoltaikanlage mit 6 kWp Leistung – inklusive einem hochwertigen Speicher mit 6,3 kWh Kapazität im Gesamtwert von ca. 15.898 EUR zu gewinnen. Einfach das Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Doch eine PV-Gesamtlösung ist keine Lösung von der Stange. Wie viel Strom tatsächlich erzeugt und selbst genutzt werden kann, hängt etwa von Dachfläche, deren Ausrichtung und vom individuellen Verbrauch sowie Nutzungsverhalten ab. Auch die Frage, ob und in welcher Größe ein Speicher sinnvoll ist, sollte auf Basis dieser Gegebenheiten beantwortet werden. Krone Sonne setzt dabei auf ein Gesamtpaket: Von der Beratung über die Planung bis zur Umsetzung kommt alles aus einer Hand. Das eigene „Öko-Potenzial“ lässt sich vorab mit unserem durchdachten Energierechner berechnen. In wenigen Schritten lässt sich so ein erster Eindruck davon gewinnen, was das eigene Dach hergibt. Und das ist oft mehr als man als Hausbesitzer selbst glaubt...

Jetzt in die Zukunft investieren
Nutzen Sie die Kraft der Sonne noch effizienter und machen Sie sich unabhängiger vom Stromnetz. Mit einer individuell geplanten PV-Lösung samt Speicher von KroneSonne holen Sie mehr aus Ihrer selbst erzeugten Energie heraus – auch dann, wenn die Sonne längst untergegangen ist.

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