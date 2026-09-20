So macht ein Speicher Ihre PV-Anlage noch stärker

Doch eine PV-Gesamtlösung ist keine Lösung von der Stange. Wie viel Strom tatsächlich erzeugt und selbst genutzt werden kann, hängt etwa von Dachfläche, deren Ausrichtung und vom individuellen Verbrauch sowie Nutzungsverhalten ab. Auch die Frage, ob und in welcher Größe ein Speicher sinnvoll ist, sollte auf Basis dieser Gegebenheiten beantwortet werden. Krone Sonne setzt dabei auf ein Gesamtpaket: Von der Beratung über die Planung bis zur Umsetzung kommt alles aus einer Hand. Das eigene „Öko-Potenzial“ lässt sich vorab mit unserem durchdachten Energierechner berechnen. In wenigen Schritten lässt sich so ein erster Eindruck davon gewinnen, was das eigene Dach hergibt. Und das ist oft mehr als man als Hausbesitzer selbst glaubt...