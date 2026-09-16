Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Freude in Krems

Doppeltes Babyglück für zwei Schwestern

Niederösterreich
16.09.2026 17:00
Im Klinikum Krems wurden innerhalb von einer Stunde und 26 Minuten zwei Cousinen geboren.
Im Klinikum Krems wurden innerhalb von einer Stunde und 26 Minuten zwei Cousinen geboren.(Bild: P. Huber)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Mark Perry und Lukas Lusetzky

Ein Tag, zwei Babywunder: Cousinen und deren Mamas teilen Geburtstag – und sogar die Geburtsmaße.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Was für ein Familientag! Während im Universitätsklinikum Krems neues Leben das Licht der Welt erblickte, schrieb eine Familie ihre ganz eigene kleine Geschichte: Zwei Schwestern wurden am selben Tag Mutter – nur eine Stunde und 26 Minuten liegen zwischen der Geburt ihrer Töchter Naomi und Elvira-Ioana.

Zwei Schwestern, zwei Töchter, ein besonderer Tag
Fast wie abgesprochen kamen die beiden Cousinen zur Welt: Beide waren 55 Zentimeter groß und brachten jeweils knapp über vier Kilogramm auf die Waage. Zwei kleine Mädchen, die künftig nicht nur ihre Familienbande, sondern auch einen gemeinsamen Geburtstag verbindet.

Für Florina-Victoria Vaida war die Geburt ihrer Tochter Elvira-Ioana bereits die dritte Geburt. Die ehemalige Turnusärztin des Universitätsklinikums Krems erlebte diesmal aber einen ganz besonderen Zufall: Ihre kleine Tochter durfte genau an jenem Tag mit nach Hause, an dem auch ihr großer Bruder Geburtstag feierte.

DGKP Bianca Baliko, stv. Stationsleitung, Dr. Florina-Victoria Vaida mit Tochter Elvira- Ioana, ...
DGKP Bianca Baliko, stv. Stationsleitung, Dr. Florina-Victoria Vaida mit Tochter Elvira- Ioana, Lena Winkler, BSc, Hebamme, Dorina-Adriana Vizitiu und Tochter Naomi, Prim. Clin. Ass. Prof. Dr. Herbert Böck.(Bild: Universitätsklinikum Krems)

„Ein schöneres Geschenk hätte es für ihn kaum geben können“, freut sich die Dreifach-Mama.

Das neunte Kind als Hochzeitsgeschenk
Auch für Schwester Dorina-Adriana Vizitiu war dieser Tag voller Emotionen. Naomi ist ihr neuntes Kind – und ausgerechnet am 16. Hochzeitstag ihrer Eltern erblickte sie das Licht der Welt.

Eine bemerkenswerte Familiengeschichte, die eng mit dem Klinikum verbunden ist: Denn alle neun Kinder von Dorina-Adriana wurden im Universitätsklinikum Krems geboren. Warum sie dem Haus so lange die Treue hält, beantwortet die neunfache Mutter mit einem Augenzwinkern: „Ich komme halt immer wieder gerne hierher, weil alle immer so nett sind.“

Dank an Schutzengel, die den Start begleiten
Hinter den beiden Geburten stehen nicht nur zwei glückliche Mütter und zwei gesunde Babys, sondern auch ein Team, das die Familien während Schwangerschaft, Geburt und Aufenthalt begleitet hat.

Der Dank der beiden Familien gilt den Ärzten, Hebammen und Pflegekräften des Universitätsklinikums Krems. „Wir haben uns jedes Mal bestens aufgehoben gefühlt. Alles läuft reibungslos ab, und man wird mit viel Herzlichkeit betreut. Dafür möchten wir uns von Herzen bedanken.“

Was für ein Familientag! Während im Universitätsklinikum Krems neues Leben das Licht der Welt erblickte, schrieb eine Familie ihre ganz eigene kleine Geschichte: Zwei Schwestern wurden am selben Tag Mutter – nur eine Stunde und 26 Minuten liegen zwischen der Geburt ihrer Töchter Naomi und Elvira-Ioana

.Zwei Schwestern, zwei Töchter, ein besonderer Tag
Und so begann für Naomi und Elvira-Ioana ein gemeinsames Kapitel, das wohl noch lange für Gesprächsstoff sorgen wird: Zwei Cousinen, geboren am selben Tag, im selben Klinikum, nur 86 Minuten voneinander entfernt – mit beinahe identischen Maßen und einer ganzen Reihe glücklicher Zufälle. Ein Familientag, den wohl niemand so schnell vergessen wird.

Geburten, fast wie abgesprochen
Fast wie abgesprochen kamen die beiden Cousinen zur Welt: Beide waren 55 Zentimeter groß und brachten jeweils knapp über vier Kilogramm auf die Waage. Zwei kleine Mädchen, die künftig nicht nur ihre Familienbande, sondern auch einen gemeinsamen Geburtstag verbindet.

Für Florina-Victoria Vaida war die Geburt ihrer Tochter Elvira-Ioana bereits die dritte Geburt. Die ehemalige Turnusärztin des Universitätsklinikums Krems erlebte diesmal aber einen ganz besonderen Zufall: Ihre kleine Tochter durfte genau an jenem Tag mit nach Hause, an dem auch ihr großer Bruder Geburtstag feierte. „Ein schöneres Geschenk hätte es für ihn kaum geben können“, freut sich die Dreifach-Mama.

Das neunte Kind als Hochzeitsgeschenk
Auch für Schwester Dorina-Adriana Vizitiu war dieser Tag voller Emotionen. Naomi ist ihr neuntes Kind – und ausgerechnet am 16. Hochzeitstag ihrer Eltern erblickte sie das Licht der Welt.

Eine bemerkenswerte Familiengeschichte, die eng mit dem Klinikum verbunden ist: Denn alle neun Kinder von Dorina-Adriana wurden im Universitätsklinikum Krems geboren. Warum sie dem Haus so lange die Treue hält, beantwortet die neunfache Mutter mit einem Augenzwinkern: „Ich komme halt immer wieder gerne hierher, weil alle immer so nett sind.“

Dank an Schutzengel, die den Start begleiten
Hinter den beiden Geburten stehen nicht nur zwei glückliche Mütter und zwei gesunde Babys, sondern auch ein Team, das die Familien während Schwangerschaft, Geburt und Aufenthalt begleitet hat.

Der Dank der beiden Familien gilt den Ärzten, Hebammen und Pflegekräften des Universitätsklinikums Krems. „Wir haben uns jedes Mal bestens aufgehoben gefühlt. Alles läuft reibungslos ab, und man wird mit viel Herzlichkeit betreut. Dafür möchten wir uns von Herzen bedanken.“

Und so begann für Naomi und Elvira-Ioana ein gemeinsames Kapitel, das wohl noch lange für Gesprächsstoff sorgen wird: Zwei Cousinen, geboren am selben Tag, im selben Klinikum, nur 86 Minuten voneinander entfernt – mit beinahe identischen Maßen und einer ganzen Reihe glücklicher Zufälle. Ein Familientag, den wohl niemand so schnell vergessen wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
16.09.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
297.818 mal gelesen
Günther Paal
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
120.208 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Ausland
Saudi-Arabien storniert Öllieferungen an Europa
76.059 mal gelesen
Bisher kommt es in der Meerenge von Bab al-Mandab laut Angaben der Houthi-Miliz lediglich zur ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1596 mal kommentiert
Günther Paal
Innenpolitik
Babler lädt Minister zur geheimen Krisensitzung
987 mal kommentiert
Krisensitzung am Mittwochnachmittag im Hause Babler: Kündigt sich ein innenpolitisches Beben an?
Innenpolitik
160 Mio. Euro! Minister fordert Corona-Geld zurück
969 mal kommentiert
Das Finanzministerium unter Markus Marterbauer hat Covid-19-Forderungen überprüft und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf