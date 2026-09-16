Doppeltes Babyglück für zwei Schwestern

Ein Tag, zwei Babywunder: Cousinen und deren Mamas teilen Geburtstag – und sogar die Geburtsmaße.
Was für ein Familientag! Während im Universitätsklinikum Krems neues Leben das Licht der Welt erblickte, schrieb eine Familie ihre ganz eigene kleine Geschichte: Zwei Schwestern wurden am selben Tag Mutter – nur eine Stunde und 26 Minuten liegen zwischen der Geburt ihrer Töchter Naomi und Elvira-Ioana.
Zwei Schwestern, zwei Töchter, ein besonderer Tag
Fast wie abgesprochen kamen die beiden Cousinen zur Welt: Beide waren 55 Zentimeter groß und brachten jeweils knapp über vier Kilogramm auf die Waage. Zwei kleine Mädchen, die künftig nicht nur ihre Familienbande, sondern auch einen gemeinsamen Geburtstag verbindet.
Für Florina-Victoria Vaida war die Geburt ihrer Tochter Elvira-Ioana bereits die dritte Geburt. Die ehemalige Turnusärztin des Universitätsklinikums Krems erlebte diesmal aber einen ganz besonderen Zufall: Ihre kleine Tochter durfte genau an jenem Tag mit nach Hause, an dem auch ihr großer Bruder Geburtstag feierte.
„Ein schöneres Geschenk hätte es für ihn kaum geben können“, freut sich die Dreifach-Mama.
Das neunte Kind als Hochzeitsgeschenk
Auch für Schwester Dorina-Adriana Vizitiu war dieser Tag voller Emotionen. Naomi ist ihr neuntes Kind – und ausgerechnet am 16. Hochzeitstag ihrer Eltern erblickte sie das Licht der Welt.
Eine bemerkenswerte Familiengeschichte, die eng mit dem Klinikum verbunden ist: Denn alle neun Kinder von Dorina-Adriana wurden im Universitätsklinikum Krems geboren. Warum sie dem Haus so lange die Treue hält, beantwortet die neunfache Mutter mit einem Augenzwinkern: „Ich komme halt immer wieder gerne hierher, weil alle immer so nett sind.“
Dank an Schutzengel, die den Start begleiten
Hinter den beiden Geburten stehen nicht nur zwei glückliche Mütter und zwei gesunde Babys, sondern auch ein Team, das die Familien während Schwangerschaft, Geburt und Aufenthalt begleitet hat.
Der Dank der beiden Familien gilt den Ärzten, Hebammen und Pflegekräften des Universitätsklinikums Krems. „Wir haben uns jedes Mal bestens aufgehoben gefühlt. Alles läuft reibungslos ab, und man wird mit viel Herzlichkeit betreut. Dafür möchten wir uns von Herzen bedanken.“
Was für ein Familientag! Während im Universitätsklinikum Krems neues Leben das Licht der Welt erblickte, schrieb eine Familie ihre ganz eigene kleine Geschichte: Zwei Schwestern wurden am selben Tag Mutter – nur eine Stunde und 26 Minuten liegen zwischen der Geburt ihrer Töchter Naomi und Elvira-Ioana
.Zwei Schwestern, zwei Töchter, ein besonderer Tag
Und so begann für Naomi und Elvira-Ioana ein gemeinsames Kapitel, das wohl noch lange für Gesprächsstoff sorgen wird: Zwei Cousinen, geboren am selben Tag, im selben Klinikum, nur 86 Minuten voneinander entfernt – mit beinahe identischen Maßen und einer ganzen Reihe glücklicher Zufälle. Ein Familientag, den wohl niemand so schnell vergessen wird.
Geburten, fast wie abgesprochen
Fast wie abgesprochen kamen die beiden Cousinen zur Welt: Beide waren 55 Zentimeter groß und brachten jeweils knapp über vier Kilogramm auf die Waage. Zwei kleine Mädchen, die künftig nicht nur ihre Familienbande, sondern auch einen gemeinsamen Geburtstag verbindet.
Für Florina-Victoria Vaida war die Geburt ihrer Tochter Elvira-Ioana bereits die dritte Geburt. Die ehemalige Turnusärztin des Universitätsklinikums Krems erlebte diesmal aber einen ganz besonderen Zufall: Ihre kleine Tochter durfte genau an jenem Tag mit nach Hause, an dem auch ihr großer Bruder Geburtstag feierte. „Ein schöneres Geschenk hätte es für ihn kaum geben können“, freut sich die Dreifach-Mama.
Das neunte Kind als Hochzeitsgeschenk
Auch für Schwester Dorina-Adriana Vizitiu war dieser Tag voller Emotionen. Naomi ist ihr neuntes Kind – und ausgerechnet am 16. Hochzeitstag ihrer Eltern erblickte sie das Licht der Welt.
Eine bemerkenswerte Familiengeschichte, die eng mit dem Klinikum verbunden ist: Denn alle neun Kinder von Dorina-Adriana wurden im Universitätsklinikum Krems geboren. Warum sie dem Haus so lange die Treue hält, beantwortet die neunfache Mutter mit einem Augenzwinkern: „Ich komme halt immer wieder gerne hierher, weil alle immer so nett sind.“
Dank an Schutzengel, die den Start begleiten
Hinter den beiden Geburten stehen nicht nur zwei glückliche Mütter und zwei gesunde Babys, sondern auch ein Team, das die Familien während Schwangerschaft, Geburt und Aufenthalt begleitet hat.
Der Dank der beiden Familien gilt den Ärzten, Hebammen und Pflegekräften des Universitätsklinikums Krems. „Wir haben uns jedes Mal bestens aufgehoben gefühlt. Alles läuft reibungslos ab, und man wird mit viel Herzlichkeit betreut. Dafür möchten wir uns von Herzen bedanken.“
Und so begann für Naomi und Elvira-Ioana ein gemeinsames Kapitel, das wohl noch lange für Gesprächsstoff sorgen wird: Zwei Cousinen, geboren am selben Tag, im selben Klinikum, nur 86 Minuten voneinander entfernt – mit beinahe identischen Maßen und einer ganzen Reihe glücklicher Zufälle. Ein Familientag, den wohl niemand so schnell vergessen wird.
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