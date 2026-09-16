Doppeltes Babyglück für zwei Schwestern

.Zwei Schwestern, zwei Töchter, ein besonderer Tag

Und so begann für Naomi und Elvira-Ioana ein gemeinsames Kapitel, das wohl noch lange für Gesprächsstoff sorgen wird: Zwei Cousinen, geboren am selben Tag, im selben Klinikum, nur 86 Minuten voneinander entfernt – mit beinahe identischen Maßen und einer ganzen Reihe glücklicher Zufälle. Ein Familientag, den wohl niemand so schnell vergessen wird.