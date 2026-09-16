Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weiter keine Erklärung

Nach Meta-Sperre ist Bürgermeister wieder online

Steiermark
16.09.2026 16:08
Martin Weber, Bürgermeister von Tieschen und ehemaliges Bundesrat-Mitglied.
Martin Weber, Bürgermeister von Tieschen und ehemaliges Bundesrat-Mitglied.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Hohe Wellen schlug die schlagartige Sperre des steirischen SPÖ-Bürgermeisters Martin Weber auf Facebook, Instagram und WhatsApp. Seit Mittwochnachmittag ist er wieder online. Der Hintergrund? Weiter unklar. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am vergangenen Dienstag wurde der Facebook-Account von Martin Weber, dem SPÖ-Bürgermeister der 1100-Einwohner-Gemeinde Tieschen, plötzlich „dauerhaft deaktiviert“. Auch auf Instagram und WhatsApp, die ebenfalls zum Meta-Konzern von Mark Zuckerberg gehören ging nichts mehr. Begründung dafür gab es keine. Der Kommunikalpolitiker vermutet einen Zusammenhang mit einem Posting über die AfD und Donald Trump, das er am Tag zuvor auf Facebook veröffentlicht hat.

Die Geschichte schlug medial hohe Wellen – und dürfte nun zu einem „Happy End“ geführt haben. Am frühen Mittwochnachmittag wurde WhatsApp auf Webers Smartphone plötzlich wieder aktiviert, nur wenige Minuten später folgten Facebook und Instagram.

Lesen Sie auch:
Mark Zuckerbergs Meta-Konzern hat mit Facebook, Instagram, Threads und WhatsApp eine ...
Krone Plus Logo
Bürgermeister gesperrt
So ausgeliefert sind wir US-Social-Media-Konzernen
14.09.2026
„War nicht polemisch“
Nach AfD/Trump-Posting: Meta sperrt Bürgermeister
14.09.2026

Rückkehr nach acht Tagen Social-Media-Abstinenz
Warum die Kehrtwende? Darüber kann man ebenfalls nur mutmaßen, die Berichterstattung hat jedenfalls auch den Meta-Konzern erreicht. Weber ist nur froh, dass er wieder wie gewohnt auf allen Plattformen kommunizieren kann.

Alleine auf Facebook hat er 5000 Freunde. Bei diesen meldet er sich sofort mit einem Posting zurück. Dort bedankt er sich auch bei seinem Anwalt Dieter Neger, der bereits einen Einspruch bei der Rundfunk- und Telekom-Regulierungsbehörde RTR vorbereitet hatte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
16.09.2026 16:08
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
297.818 mal gelesen
Günther Paal
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
120.208 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Ausland
Saudi-Arabien storniert Öllieferungen an Europa
76.059 mal gelesen
Bisher kommt es in der Meerenge von Bab al-Mandab laut Angaben der Houthi-Miliz lediglich zur ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1596 mal kommentiert
Günther Paal
Innenpolitik
Babler lädt Minister zur geheimen Krisensitzung
987 mal kommentiert
Krisensitzung am Mittwochnachmittag im Hause Babler: Kündigt sich ein innenpolitisches Beben an?
Innenpolitik
160 Mio. Euro! Minister fordert Corona-Geld zurück
969 mal kommentiert
Das Finanzministerium unter Markus Marterbauer hat Covid-19-Forderungen überprüft und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf