Nach Meta-Sperre ist Bürgermeister wieder online

Am vergangenen Dienstag wurde der Facebook-Account von Martin Weber, dem SPÖ-Bürgermeister der 1100-Einwohner-Gemeinde Tieschen, plötzlich „dauerhaft deaktiviert“. Auch auf Instagram und WhatsApp, die ebenfalls zum Meta-Konzern von Mark Zuckerberg gehören ging nichts mehr. Begründung dafür gab es keine. Der Kommunikalpolitiker vermutet einen Zusammenhang mit einem Posting über die AfD und Donald Trump, das er am Tag zuvor auf Facebook veröffentlicht hat.