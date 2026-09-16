Das AMS dreht Eibetex den Geldhahn nun ganz zu

Aus ab 2027

Nachdem das Projekt in den letzten Jahren vom AMS trotz Erfolgs deutlich gekürzt wurde, dreht man nun den Geldhahn ab 2027 ganz zu. Wegen den damaligen Einsparungsabsichten gingen die Menschen auf die Straße, Kammerräte der Arbeiterkammer Rudolf Silvan oder Andreas Hitz machten sich für das Projekt stark und auch der Zweite Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl (FPÖ) verteidigte die jahrzehntelange Institution. Das AMS gestand dem Projekt daraufhin deutlich weniger Gelder zu und zudem noch Mittel für eine Art Umformungsprozess, damit man auch Töpfe von Sozialfonds anzapfen könnte. Der Prozess dürfte offensichtlich keinen Erfolg gehabt haben.