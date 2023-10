Hoffnungsgipfel für das Sozialprojekt Eibetex

Neue Gespräche am Dienstag

Bis zu einem erneuten Gespräch mit Eibetex-Geschäftsführerin Martina Schmid am Dienstag, will AMS-Chefin Sandra Kern weitere Rahmenbedingungen klären. Zuvor trifft sie aber noch auf Stadtchef Josef Ramharter und regionale Abgeordnete. „Es braucht endlich Lösungen in der Diskussion um das AMS-Projekt Eibetex“, fordert Ramharter. Für ihn genauso wie für die gesamte Region sei das ersatzlose Streichen der Arbeitsmarktinitiative inaktzeptabel.