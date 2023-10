Aus für Paradeprojekt treibt Leute auf die Straße

Das Arbeitsmarktservice (AMS) will im Waldviertel kräftig sparen - und hat dabei ein seit einem Drittel Jahrhundert bestehendes Musterprojekt in Waidhofen an der Thaya im Visier. In der Region stößt das auf riesige Ablehnung. ÖVP-Bundesrätin Viktoria Hutter und alle 15 Bürgermeister (14 ÖVP) des Bezirks erteilen der neuen AMS-Chefin und Parteikollegin Sandra Kern ein klares „No-Go“.