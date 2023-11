Arbeiterkammer macht sich für Eibetex und Co stark

Die Sorge um sozialintegrative Unternehmen, wie Eibetex in Waidhofen an der Thaya, reißt nicht ab. 4300 Unterschriften wurden gesammelt, die man der AMS-Chefin übergeben will. Die Arbeiterkammer beschließt eine Resolution für derartige Projekte. Und auch der Zweite Landtagspräsident Waldhäusl setzt sich eine Absicherung ein.