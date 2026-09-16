Flitterwochen statt Länderspiel für Bayerns Davies

Während sich seine Teamkollegen mit Chile, Kanada und Peru duellieren, genießt Alphonso Davies die Zweisamkeit mit seiner Ehefrau Sheyenne. Kanadas Teamchef Jesse Marsch unterstützt das Fernbleiben seines Kapitäns sogar.
„Wir haben darüber gesprochen, ob er in der ersten Hälfte des Trainingslagers seine Flitterwochen verbringen und dann zu uns stoßen soll. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass er erst einmal seine Flitterwochen hinter sich bringen und dann weiter an seiner körperlichen Verfassung und Form arbeiten sollte“, so Marsch.
Im Juli hatten sich Alphonso und Sheyenne Davies in der Nähe von Paris das Ja-Wort gegeben, Zeit für Flitterwochen blieb den frisch Getrauten bislang jedoch nicht. Das soll der Bayern-Verteidiger nun mit Marschs Segen nun nachholen.
„Schöne Geste“
Ein Vorgehen, das auch in München gut ankommt. „Ich finde, das ist eine schöne Geste vom kanadischen Fußballverband, dass Phonzy nicht nach Kanada zu den Spielen fahren muss. Ich finde das gut und wir begleiten das mit großem Wohlwollen“, meinte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.
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