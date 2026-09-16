Vorarlbergs Spitäler punkten bei der Ausbildung

Spitzenwerte in der Anästhesiologie und Intensivmedizin

Auf einer Skala bis maximal sechs Punkte erreichte Vorarlberg eine Gesamtnote von 4,80. Damit liegt das Land über dem österreichischen Durchschnitt von 4,76 Punkten. Die Höchstnote sicherte sich das Burgenland mit 4,88 Punkten, während Wien mit 4,65 Punkten das Schlusslicht bildet. Die Nachwuchskräfte bewerteten fast alle Bereiche besser als im Vorjahr, darunter die Fachkompetenz, die Lernkultur und das Führungsklima an den jeweiligen Stationen. Eine Spitzenposition nimmt Vorarlberg bei der Ausbildung in der Anästhesiologie und Intensivmedizin ein, die österreichweit am besten abschnitt. Auch die Innere Medizin schaffte es unter die drei besten Bundesländer.