dowas-Garten wird zur Klima-Oase für Schutzlose

Moderater Alkoholkonsum erlaubt

Das Tageszentrum am Bregenzer Sandgrubenweg ist ein Begegnungs- und Aufenthaltsort für obdach- und wohnungslose, armutsbetroffene und suchtkranke Menschen. Das Gebäude wurde um eine überdachte Terrasse und einen Gartenbereich erweitert. Dadurch ist eine höhere Aufenthaltsqualität entstanden. Im Gartenbereich ist der moderate Konsum von mitgebrachtem Alkohol erlaubt. Seit der Inbetriebnahme im Frühjahr werde der Garten gut angenommen, heißt es vom dowas. „Obwohl nun mehr Menschen ins Tageszentrum kommen und sie sich länger hier aufhalten, ist die Atmosphäre viel entspannter als vor dem Umbau, weil sich die Aufenthaltsqualität stark verbessert hat. Wir freuen uns sehr, dass auch Personen, die sich bisher im öffentlichen Raum aufgehalten haben, nun zu uns kommen,“ berichtet Geschäftsführer Ferdinand Koller.