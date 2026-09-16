dowas-Garten wird zur Klima-Oase für Schutzlose

Die Beratungs- und Notschlafstelle dowas in Bregenz (Vorarlberg) hat einen Umbau hinter sich und profitiert nun unter anderem von einem neuen Garten. Die Besucherzahlen haben sich im Hitzesommer deutlich gesteigert.
Am Freitag eröffnet der Verein dowas gemeinsam mit Landesrätin Martina Rüscher (ÖVP) und Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) den neu gestalteten Gartenbereich des Tageszentrums „Treffpunkt“– mit einem Fest beziehungsweise einem Tag der offenen Türe.
Moderater Alkoholkonsum erlaubt
Das Tageszentrum am Bregenzer Sandgrubenweg ist ein Begegnungs- und Aufenthaltsort für obdach- und wohnungslose, armutsbetroffene und suchtkranke Menschen. Das Gebäude wurde um eine überdachte Terrasse und einen Gartenbereich erweitert. Dadurch ist eine höhere Aufenthaltsqualität entstanden. Im Gartenbereich ist der moderate Konsum von mitgebrachtem Alkohol erlaubt. Seit der Inbetriebnahme im Frühjahr werde der Garten gut angenommen, heißt es vom dowas. „Obwohl nun mehr Menschen ins Tageszentrum kommen und sie sich länger hier aufhalten, ist die Atmosphäre viel entspannter als vor dem Umbau, weil sich die Aufenthaltsqualität stark verbessert hat. Wir freuen uns sehr, dass auch Personen, die sich bisher im öffentlichen Raum aufgehalten haben, nun zu uns kommen,“ berichtet Geschäftsführer Ferdinand Koller.
Der außergewöhnlich heiße Sommer hat obdach- und wohnungslose Menschen vor besondere Herausforderungen gestellt. Die Besucherzahlen seien im Sommer im Tageszentrum und auch in der Notschlafstelle außerordentlich hoch gewesen, erklärt Koller. Viele nutzten das dowas als Rückzugsraum. Besuchten im Jahr 2025 im Durchschnitt 50 Personen pro Tag das Tageszentrum, waren es in den Monaten Juli und August 80 Personen pro Tag. „Besonders Menschen mit psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen leiden stark unter der Hitze. Wir haben Informationen für unsere Zielgruppe aufbereitet und Schulungen durchgeführt, Sprühflaschen, Sonnencreme und Sonnenhüte wurden gerne angenommen. Zum Glück hatten wir heuer schon den neuen Gartenbereich, dieser hat sich als klimafit erwiesen und ist zu einer richtige Hitzeschutz-Oase geworden,“ berichtetet Natascha Preininger, die Leiterin des Tageszentrums.
Mehr Angeobte für Frauen
2027 werden die Öffnungszeiten des Tageszentrums im Zeitraum von April bis September um drei Nachmittage pro Woche erweitert. „Es ist uns ein besonderes Anliegen, unsere Angebote für wohnungslose Frauen zu verbessern. Daher führen wir ein regelmäßiges Angebot für Frauen im Tageszentrum ein“, sagte Koller.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.