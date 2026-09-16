Teenager brachen in Pizzeria ein: Festnahmen!

Durch die installierte Alarmanlage wurde die Polizei auf den Plan gerufen. Als die Jugendlichen bemerkten, dass draußen bereits die Exekutive stand, flüchteten sie durch ein Fenster. Die beiden älteren Einbrecher konnten auf offener Straße festgenommen werden. Der 13-Jährige wurde dann im Garten eines anderen Gebäudes angehalten.