Teenager brachen in Pizzeria ein: Festnahmen!

Eine Gruppe Jugendlicher verschaffte sich in der Nacht auf Montag Zutritt zu einer Pizzeria in Dornbirn (Vorarlberg) – und löste dabei die Alarmanlage aus. Die Polizei ließ nicht lange auf sich warten.
Gegen 1 Uhr am Montag beschloss eine Gruppe Teenager, in eine Pizzeria in Dornbirn einzubrechen – vielleicht hatten sie Hunger. Jedenfalls verschafften sich die drei Jugendlichen im Alter von 16, 14 und 13 Jahren mittels Körperkraft Zutritt zu dem Restaurant, wie die Polizei berichtet.
Durch die installierte Alarmanlage wurde die Polizei auf den Plan gerufen. Als die Jugendlichen bemerkten, dass draußen bereits die Exekutive stand, flüchteten sie durch ein Fenster. Die beiden älteren Einbrecher konnten auf offener Straße festgenommen werden. Der 13-Jährige wurde dann im Garten eines anderen Gebäudes angehalten.
Der 14-Jährige zeigte sich geständig. Gegen ihn wird bereits auch wegen anderer Straftaten ermittelt, er kam in U-Haft. Der 16-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.
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