Mauer des Schweigens nach Führerschein-Skandal

Regierung bleibt Antworten schuldig

Besonders scharf kritisiert Fabienne Lackner, Landtagsabgeordnete der Neos, die Lücken bei den Fakten. Die Regierung nennt zwar sieben Beschwerden für 2026, hat für die Jahre davor aber gar keine Zahlen erfasst. Ob zwei Prüfer, vor denen Gutachter ausdrücklich warnten, immer noch arbeiten, bleibt unklar. Zudem gehen Ergebnisse und Durchfallquoten zwar an Fahrschulen, nicht aber an den Landtag. Wann Landeshauptmann Wallner und seine Landesräte erstmals von den Problemen wussten, beantwortet das Land ebenfalls nicht.