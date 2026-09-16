Zweiter Wolf war an Rissen beteiligt

Schließlich wurde der Problemwolf erlegt. Eine Untersuchung an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien bestätigte, dass es sich bei dem getöteten Tier tatsächlich um jenen Wolf handelte, der für die Risse verantwortlich war. Doch die Untersuchung brachte auch eine Überraschung zutage: An den Rissen waren zwei Wölfe beteiligt, wie Landesrat Christian Gantner (ÖVP) am Mittwoch berichtete. Der zweite Wolf dürfte noch durch die Lande streichen.